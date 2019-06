El Atlético Central llega haciendo ruido

El Atlético Central ha llegado y besado el santo. Después de un viaje, Jaime Soto, presidente de la entidad, se propuso crear un club y como dice su himno, "soñar es gratis", por lo que se ha puesto como objetivo llegar a ser el tercer club de Sevilla.

El camino es arduo, pero en su primer año, ya disfrutan de un ascenso. "Jaime me llamó el pasado verano y me gustó el proyecto. Entre los dos conocemos a muchos futbolistas y nos pusimos a llamar. Es verdad que algunos llevaban hasta siete u ocho años sin jugar, pero se trata de jugadores de calidad", señala Jesús 'Viola', amigo del otrora canterano bético, que tras colgar las botas hace dos años (en el fútbol sevillano jugó en varios conjuntos, llegando a Tercera), se enroló en los banquillos: "Estaba entrenando en el Camas, en los alevines y en la escuela. Me apetecía entrenar ya a un sénior y me llamó Jaime. Yo había jugado en Tercera Andaluza, y una vez formado el equipo veía que había nivel. Hicimos una buena pretemporada y ganamos los cinco primeros partidos. Ahí vimos que podíamos lograrlo".

Finalmente, el Atlético Central ascendió a Segunda como mejor tercero del Grupo I, por detrás del Ibarburu y San Marcos.

De cara al futuro, el entrenador albinegro apunta a dar un nuevo salto. "El objetivo es intentar ascender de nuevo. Sabemos que será más difícil; mi idea es mantener el bloque y cerrar cuatro o cinco buenos refuerzos", consideró.