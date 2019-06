El Atlético avanza por Marcos Llorente

El de Marcos Llorente es uno de los nombres que más está sonando en este comienzo de mercado veraniego. Clubes como Sevilla o Atlético de Madrid han sido algunos que se han interesado por el centrocampista del Real Madrid, al que Zidane ya ha informado que lo mejor es que busque una salida para tener los minutos que el técnico francés no puede darle.

Y parece que va a ser el conjunto colchonero el que más ha avanzado con el jugador en las últimas semanas. Y para la definitiva llegada o no de Llorente al Wanda Metropolitano están a la espera de la decisión que debe tomar Rodrigo en estos días. El centrocampista rojiblanco cuenta con el interés de grandes clubes europeos como el Manchester City o el Bayern, dispuestos a pagar su cláusula de 70 millones de euros. Por lo que de la salida colchonero dependerá la llegada o no del madridista.

Según apunta la cadena Cope, ambos clubes ya habrían comenzado las conversaciones por Marcos Llorente. Es más, estas ya estarían bastante avanzadas e incluso podrían llegar a buen puerto en cuestión de días. De esta forma, el Sevilla parece que tendrá que olvidarse de un jugador muy del gusto de Monchi pero cuya operación era prácticamente imposible debido a las altas exigencias del Real Madrid.

Por su parte, el representante y tío del jugador, Julio Llorente, ha reconocido que el Atleti es una de las varias opciones que manejan y que en un plazo de dos semanas se sabrá algo definitivo del futuro de Marcos. "Hay muchas posibilidades abiertas aún. Es verdad que el Atlético de Madrid es un club más y es una de las posibilidades que puede tener Marcos para el futuro. Hay algunos clubes que están al acecho y nosotros estamos escuchando. Por ahora no hemos decidido nada y seguramente en los próximos 10/15 días se decidirá algo del futuro de Marcos", ha reconocido en Radio Marca.

Sin embargo, el Real Madrid no quiere desprenderse totalmente del jugador, pues aunque Zidane no cuente con él, en el club confían en el potencial del jugador. Así, en Chamartín prefieren una cesión con opción de compra para así poder controlar el futuro del centrocampista. Algo a lo que no está dispuesto a acceder el Atlético, según apunta el diario Marca.

Y es que en la planta noble del Santiago Bernabéu no caería bien la posible marcha de Llorente al Atlético de Madrid, por ello prefiere una cesión del jugador a un equipo extranjero y que no sea directo competidor con el Real Madrid en LaLiga.