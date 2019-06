Betis: Se atasca la vía de Gerard Moreno

Era uno de los atacantes que más consenso generaban en la secretaría técnica y la comisión deportiva verdiblancas, esta última en plena reconstrucción en estos momentos tras la marcha de Serra Ferrer. Incluso, el aterrizaje en el banquillo de Rubi no ha hecho sino reforzar los buenos informes que manejaba el Betis sobre Gerard Moreno. Y es que el de Vilasar de Mar contaba con el delantero a su llegada hace ahora un año a Cornellà-El Prat, si bien el Villarreal abonó los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión y adquirió el otro 50% de los derechos del zurdo que no poseía.

Ahora, pese a que su temporada no ha sido para tirar cohetes y a que el recién renovado Javi Calleja prefería a Ekambi, Chukwueze y Bacca para la vanguardia, los castellonenses se han cerrado en banda y no dejan marchar a Gerard, que sí está por la labor, según ha podido saber ESTADIO, de cambiar de aires en busca de minutos y de un proyecto ambicioso en el que desempeñar un rol más protagonista.

Con todo, desde la planta noble del Benito Villamarín no ha llegado propuesta formal alguna a la empresa que representa al ariete, 'You First Sports', así como tampoco al Villarreal, que, como se informó en su día, pidió tiempo al Betis para asegurar primero la categoría antes de sentarse a negociar, vía que han cortado de raíz, según avanza Abc, negándose a dejar salir a Moreno en forma de traspaso. En esta tesitura, quien desee llevarse al de Santa Perpetua de Mogoda habrá de llegar a los 40 millones en que se fijó su libertad.