Monchi conoce a la 'fiera' y confía en amansarla

El tercer fichaje sevillista para la 19/20, el segundo de la nueva era Monchi tras Diego Carlos, no debe tardar en caer. Como viene informando ESTADIO, el acuerdo con Joan Jordán es total y también se está cerca de llegar a una entente con el Eibar, por lo que la oficialidad de su incorporación al plantel que dirigirá Lopetegui podría producirse incluso este fin de semana o a comienzos de la próxima.

Dicho esto, no es menos cierto que el club armero aprieta para sacar la máxima tajada posible. Y Monchi conoce de primera mano cómo se las gastan en Ipurua al negociar. Lo sufrió en sus propias carnes en el mercado de enero de 2016, cuando se fijó en Keko para potenciar el juego exterior del equipo que adiestraba Emery. Con ese fin, comenzó ofreciendo cuatro millones de euros, mientras el Eibar exigía su cláusula de diez. Parecía una postura de fuerza más bien de cara a la galería, por parte de un club casi neófito en la elite que muchos pensaban acabaría cediendo. Pero nada más lejos de la realidad.

El mercado avanzó, el Sevilla siguió subiendo su oferta hasta casi siete kilos... y Keko se quedó en el conjunto vasco. La idea de desprenderse de uno de sus puntales a mitad de temporada no le convenció y no tuvo reparos en perder dinero, pues acabado el curso, Keko se marchó al Málaga por cinco millones, dado que su rendimiento no fue tan brillante en el segundo tramo de la temporada.

Pero no ha sido esta la única vez que el Eibar se ha mostrado inflexible. En el verano de 2017, rechazó todas las ofertas por Lejeune y obligó al Newcastle a pagar su cláusula de 10 millones. Y ese mismo año, hizo lo propio con todos los pretendientes de Dani García, entre ellos el Málaga, remitiendo también a su cláusula, de 10 kilos para el Athletic y 8 para el resto. Ni siquiera le pesó que al mediocentro sólo le restase un año de contrato y, tras no poder renovarlo, se acabara marchando gratis al año siguiente rumbo a San Mamés.

Vistos los precedentes y escuchadas las palabras de su director deportivo, Fran Garagarza, que promete "pelear a muerte" por retener a Joan Jordán, podría pensarse que el Sevilla no lo tendrá tan fácil. Pero en este caso, el jugador, pretendido también por Valencia o West Ham, ha elegido venir al Sevilla (con el que firmaría por cuatro campañas más una opcional y triplicaría su sueldo) y Monchi tiene la total confianza en amansar a la 'fiera' eibarresa.

Al jugador catalán también le queda un sólo año de contrato y su cláusula asciende a 15 millones, correspondiendo el 20% de su venta al Espanyol. Pero el acuerdo se cerrará en la frontera de los 12 kilos. Se discute si esta cantidad sería integra o incluiría dos millones en pluses, como pretende el Sevilla. Pero aunque el Eibar ladre, Monchi confía en que esta vez no muerda.