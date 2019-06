Rubiales, sobre Oikos: "Cuando se hacen bien las cosas no hay nada que temer"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, negó este domingo todo tipo de irregularidades y aseguró que "cuando se hacen bien las cosas no hay nada que temer", refiriéndose a la investigación sobre una posible "trama de corrupción" que le envolvería por la concesión de una subvención al campo del Huesca.



"La verdad es que no hay nada, fue una auténtica sorpresa porque cuando las cosas se hacen bien no hay nada que temer. En este aspecto lo único que me queda es explicar que la RFEF y la Federación Aragonesa hemos actuado no bien, de manera ejemplar", afirmó Rubiales en la zona mixta del estadio Dall'Ara de Bolonia, donde asistirá al estreno de España contra Italia en el Europeo sub'21.



"En primer lugar es falso que hay cualquier tipo de subvención, es falso que hay un campo construido, falsa cualquier irregularidad y lo que se ha hecho es actuar conforme al protocolo, al cien por cien", prosiguió el presidente de la RFEF.



Según informó el diario Marca, en una pieza separada de la Operación Oikos, el sumario se refiere a la "presunta adjudicación injusta de la construcción de un campo para la SD Huesca concedida" por la RFEF al equipo oscense, condicionada a la elaboración de un libro por el consejero delegado del club, José Antonio Martín Petón, sobre la selección española.



Rubiales se mostró sorprendido, defendió su posición y expresó su orgullo por cómo actuó la RFEF.



"Se recibe una llamada con una petición de subvención, se pone en conocimiento al presidente de la Federación de Fútbol aragonesa. El presidente de la Federación aragonesa nos dice que hay otras necesidades más importantes que hacer un campo federativo. Entiendo que lleva razón y así lo transmito a Petón, al que no le queda que entender la decisión de RFEF. Sobre diez, un diez", dijo.



"Hemos actuado de manera sobresaliente, íntegra, transparente, cercana. No deja de sorprenderme que habiendo cosas mucho más importantes que hacer, salga este tipo de cosas. Una pena que antes de publicarse cosas no me hayan llamado para preguntarme. Yo estoy muy orgulloso de cómo ha actuado la Federación aragonesa de fútbol", añadió Rubiales.