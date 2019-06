Al Khelaifi dice estar "seguro al 200 %" de que Mbappé se queda en el PSG

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser al Khelaifi, aseguró que está "seguro al 200 %" de que el delantero Kylian Mbappé seguirá en el club de la capital francesa la próxima temporada.



"No dejaré a ese jugador de locura. Nuestra mejor decisión de los últimos años fue firmarle aquí: es francés, originario de París, con una mentalidad ejemplar", dijo en una entrevista que 'France Football' publicará este martes y de la que se han adelantado algunos extractos.



El catarí subrayó su intención de "estar cuando (Mbappé) gane su primer Balón de Oro y los siguientes". "Porque estoy convencido de que conseguirá varios", añadió.



Las dudas sobre la permanencia del jugador en el club parisino crecieron después de que el joven, de 20 años, afirmara en mayo que quiere tener mayor responsabilidad, ya sea en el PSG "o en otro lugar con un nuevo proyecto".



"Me sorprendió. No me lo esperaba. Por supuesto que nos vimos para hablar. De hecho, él desea estar más implicado en nuestro proyecto para crecer con el equipo y el club. Pero le dije que las responsabilidades no se piden, hay que ir a buscarlas, a veces tomarlas", agregó.



Al Khelaifi dijo que comparte con el delantero las ganas de hacerse con la Liga de Campeones y mostró su deseo de que todos estén igual de comprometidos con ese objetivo.



"Quiero jugadores dispuestos a darlo todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Ya hablaremos con los que no quieran o no lo entiendan. Por supuesto que hay contratos que deben respetarse, pero la prioridad a partir de ahora es la adhesión total a nuestro proyecto", recalcó.



En el punto de mira de esas declaraciones está el brasileño Neymar, fichado hasta 2022, y al que según la prensa francesa el PSG habría decidido abrirle la puerta de salida y se planteará su venta si recibe alguna oferta satisfactoria.



Él, igual que el resto, debe convencerle de que desea estar totalmente implicado con el PSG, agregó el dirigente: "Nadie le obligó a firmar aquí. Nadie le empujó. Vino con pleno conocimiento de causa para sumarse a un proyecto".



Al Khelaifi aclaró que esa postura no implica que el PSG no cuente con él este verano. "Repito que Neymar, como todos, debe creer en nuestro proyecto y dar todas las garantías de su implicación. Mientras siga siendo el caso, no habrá ningún problema", aseguró.