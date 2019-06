Lo Celso: un verano movido

En el Betis no lo esconden, el verano, en lo que al futuro de Giovani Lo Celso se refiere, va a ser agitado. Y no es extraño. El centrocampista argentino ha firmado una gran temporada, en la que ha marcado 16 goles y ha dado 5 asistencias, un rendimiento que ha llamado la atención de varios 'grandes' de Europa, que han incluido el nombre del internacional albiceleste en su 'short list' de candidatos para reforzar a sus equipos. Incluso, clubes de la talla del Tottenham o del Manchester United lo han colocado en la 'pole' de sus pretensiones, aunque, de momento, sus propuestas están lejos de lo que pide el Betis.

"Lo Celso es un jugador muy demandado, muy querido por clubes grandes de Europa, estamos encantados con él y queremos que esté con nosotros, al menos un año más, pero sabemos que será un verano movido con él", reconocía ayer el presidente Ángel Haro en rueda de prensa, consciente de lo difícil que será retener a su jugador 'franquicia'. Y es que los movimientos en torno al centrocampista, que se encuentra en estos momentos concentrado con su selección disputando la Copa América, no cesan.

En este sentido, 'El Confidencial'informaba este lunes de una conversación de Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, con el jugador, al que quiere en su equipo. El preparador de los 'Spurs', según esta información, le habría pedido paciencia para acometer el fichaje. El ex entrenador del Espanyol habría explicado al jugador las limitaciones presupuestarias del cuadro londinense, cuya liquidez depende de la venta de Eriksen, objetivo del Real Madrid. Los 'Spurs', por tanto, esperarán a cerrar la venta del danés para ir a por el bético.

Entretanto, el Manchester United, cuyo interés desveló ESTADIO Deportivo la pasada semana, busca fórmulas imaginativas para tratar de convencer tanto al jugador como al club. En este sentido, desde Inglaterra aseguran que los 'Red Devils' estarían dispuestos a ofrecer por Lo Celso 60 millones de libras (68 de euros) más el español Juan Mata, que acaba de renovar tres temporadas con los de Old Trafford. El Betis, de momento, sólo se plantea traspasos a cambio de dinero.