Raphaël Guerreiro o un viejo deseo en el mercado

El lateral zurdo fue un auténtico quebradero de cabeza la temporada pasada para el Sevilla FC y Monchi está dispuesto a ponerle solución este verano. Sergio Escudero, Guilherme Arana, Quincy Promes, Maximilian Wöber, Aleix Vidal, Pablo Sarabia, Javi Vázquez y hasta Joris Gnagnon fueron los futbolistas que desempeñaron dicho rol en distintos momentos de la 18/19, principalmente por los continuos problemas físicos del vallisoletano, además de por la poca confianza que había depositadas en el brasileño.

Para la 19/20, a priori el club nervionense cuenta para ese puesto únicamente con un Escudero a quien se le busca competencia. Y de nivel. La idea de Julen Lopetegui, tal y como explicó ED el pasado día 6, pasa por españolizar la plantilla y, en ese contexto, se han apuntado en la lista los nombres de Sergio Reguilón (22), sin sitio en el Real Madrid tras la llegada de Ferland Mendy (al que seguía el de San Fernando); y Aarón Martín (22). El catalán, cuyo nombre ha apuntado Radio Marca Sevillla, ha completado una excelente temporada en el Mainz 05, motivo por lo que el club alemán va a ejercer la opción de compra que pactó el pasado verano con el Espanyol, de seis millones fijos y hasta nueve con bonus.

La cláusula de Aarón, titular con la sub 21 de España, asciende a 40 millones de euros y a la misma remite el Mainz, nada más comenzar a hablar, por lo que, teniendo en cuenta que el Madrid tampoco regalaría a Reguilón, no sería de extrañar que Monchi terminase apuntando a alguna opción foránea, como la de un Raphaël Guerreiro (25) al que tanteó en 2015, cuando el franco-portugués jugaba en el Lorient, y quien ahora se ha puesto en el mercado, al no querer seguir en el Borusia Dortmund.

El valor de mercado estimado de Guerreiro es de 25 millones, según Transfermarkt, aunque le resta una única temporada de contrato y no quiere renovar, lo que permitiría al Sevilla, llegado el caso, sacarle más barato. El problema es que el internacional luso está en las agendas de clubes como el Parín Saint-Germain o el FC Barcelona.

Guerreiro (lateral, extremo y hasta interior zurdo), al menos a día de hoy, no es más que una oportunidad de mercado para un Sevilla que ya barajó su fichaje hace unos años. De momento, la prioridad es españolizar la plantilla en la medida de lo posible.