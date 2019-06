Tebas: ´Si los compañeros de vestuario denunciaran se podrían cortar´

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, opinó que los posibles amaños se podrían cortar desde el primer momento "si los compañeros de vestuario denunciaran" y confió en el que la 'Operación Oikos' se resuelva en catorce o dieciséis meses y no se prolongue durante años como el caso del Levante-Zaragoza.



"Tenemos que seguir trabajando este aspecto, sigue habiendo una cierta 'omertá', porque si estas cuestiones se cortan desde el vestuario desde el primer momento no continuarían. Si el compañero de vestuario denuncia no seguiría" dijo durante su intervención este miércoles en el Nueva Economía Fórum para hablar de la industria del fútbol



El presidente de LaLiga opinó que todavía no se puede hablar de posibles consecuencias para los clubes presuntamente implicados y calificó como "loable" la medida adoptada por la Federación de suspender provisionalmente al jugador Íñigo López.



"Desde hace más de cuatro años sabía que Aranda era un pájaro, antes de esto le pusimos un detective 30 días seguidos. La investigación empieza por una denuncia de la Liga a la Policía el 29 de mayo, sabíamos que en algún momento tenía que salir", insistió.



Tebas se comprometió a seguir trabajando para acabar con situaciones similares con el sindicato y con la Federación Española de Fútbol, aunque desde la Liga se han puesto todos los métodos, lleva nueve años trabajando, pero "falta convencer que el que hace eso está haciendo daño a sus compañeros"



"El modus operand que es el sistema de apuestas, tampoco nos ha sorprendido. Este año hemos denunciado ocho alertas en el mercado de las apuestas", añadió Tebas que admitió que estos casos "hacen daño, pero la balanza se inclina a que hemos limpiado, que una parte pequeña la hemos limpiado, porque hay que curarlo".



El presidente también admitió haber sentido tristeza por la forma en la que la información se ha tratado.



"En el mundo mediático he visto demasiadas fake news, pero estamos ante la carrera de la noticia, de la primicia, ha sido la carrera para ver quien tenía el sumario, si no tengo 70 mensajes preguntándome por el sumario no tengo ninguno y yo no tengo el sumario. Hay que informar, pero hay que informar de la verdad y no de lo que se dice de oído", señaló.