Roque Mesa: "La realidad es que soy uno de los transferibles"

Van a ser muchos los movimientos en la plantilla del Sevilla FC este verano. Incluso más de lo habitual, que ya suele ser mucho. Y es que la revolución que está llevando a cabo Monchi en su regreso a Nervión va a afectar también a un Roque Mesa sobre el que el de San Fernando decía esto hace un par de años en beIN: "Fue en 2016 el jugador que más balones recuperó y el que menos perdió en LaLiga. Es el que más recupera en un equipo que la tiene mucho (Las Palmas), lo que hace el dato más importante. Es un jugador top".

El fútbol avanza demasiado rápido, sin embargo, y ahora el canario deberá buscarse un nuevo equipo, según ha reconocido él mismo en una entrevista concedida a La Provincia: "La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles. Siempre lo he dicho, esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Tengo contrato con el Sevilla (hasta junio de 2021), pero no he hablado con ninguna de las partes; eso lo lleva directamente mi representante. Se sabe y lo sé es que hay una sintonía... esto es, que si viene algún club, me quiere fichar y el Sevilla está satisfecho, pues ya se vería. Lo he comentado, tiene que ser algo que sea bueno para todas las partes. De momento, estoy tranquilo y estoy disfrutando con mi gente y familia. Llegado el momento, si hay que quedarse, lo daré todo por este club como lo he dado hasta ahora. Si me tengo que ir, lo haré con la cabeza bien alta. Al Sevilla siempre le desearé lo mejor; tengo las cosas muy claras. Mi profesionalidad queda avalada por mi trayectoria".

Es decir, que el canario es uno de los muchos jugadores a los que Monchi le ha dicho que mire con cariño las propuestas que le puedan llegar, pues con Lopetegui tendría complicado jugar.