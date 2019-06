El Sevilla tasa a Nolito

El Sevilla no cuenta con Nolito para la próxima temporada, pero no piensa regalar al gaditano, por el que pagó siete millones hace dos veranos. Según apuntan desde Vigo medio como As, el Sevilla le ha puesto precio a la salida del futbolista y éste ascendería a 3,5 millones de euros.

La intención del Celta es que Nolito regrese a coste cero. Para ello cuenta con la predisposición del jugador y con el hecho de que el Sevilla puede ahorrarse una ficha importante. El de Sanlúcar llegó del City con sueldo Premier, de ahí que el conjunto vigués intente aprovechar esa baza.

En Balaídos, Nolito vería menguada su ficha anual, pero incrementaría el número de temporadas de contrato. En el Sevilla sólo le queda un año y en Vigo le ofrecen dos más uno.

El futbolista andaluz ha estado recientemente en la que fue su casa. Lo hizo para la boda de su excompañero y amigo Iago Aspas. En el evento coincidió con otros jugadores nervionenses como Éver Banega o Aleix Vidal.

Nolito vivió en Vigo sus mejores años como profesional, de ahí que ahora afronte con ilusión la posibilidad de volver a vestir de celeste en un proyecto que afrontará cambios importantes este curso con ventas importantes como la de Maxi Gómez.

El atacante es consciente de que afronta sus últimos días como sevillista. Llegó a Nervión con mucha ilusión y sobre el césped nunca se le ha criticado por falta de actitud. Sin embargo, no le han acompañado las musas en su etapa como blanquirrojo y justo cuando parecía que iba a remontar el vuelo, una inoportuna lesión le cortó las alas.