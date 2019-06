Betis: Todos los caminos conducen a Borja Iglesias

El Betis intensifica estos días su ofensiva por Borja Iglesias, objetivo número 1 para reforzar la vanguardia. Así, más allá del discurso oficial de Alexis Trujillo aplazando cualquier negociación hasta que se produzcan salidas de envergadura y de las filtraciones desde la planta noble insistiendo en la imposibilidad de acometer el pago de la cláusula de manera íntegra, los rectores verdiblancos mantienen contactos fluidos con sus homólogos 'pericos' para suavizar la postura blanquiazul, tratando, además, de restablecer las conexiones que la polémica marcha de Rubi rompió.

Además, la irrupción del Valencia, como ya se ha dicho, no altera la hoja de ruta en Heliópolis. El equipo che, especialmente Marcelino, sigue en sus trece de contratar a Maxi Gómez, uno de los que descartó pronto la comisión deportiva bética por su precio -el Celta no baja de 40 millones y no acepta a Boudebouz en la operación-, al tiempo que tampoco abonaría los 28 kilos de Borja Iglesias a tocateja, sino que insistiría en aplazar el pago y/o incluir a jugadores.

El Everton, que ya quiso hacerse cargo de la cláusula en enero, es la principal amenaza todavía, pues en Cornellà-El Prat son más flexibles este verano y el 'Panda' no se cierra tanto como entonces a emigrar, aunque prefiere continuar en LaLiga.

Según ha podido conocer ESTADIO, Haro y Catalán aguardan mejores noticias la semana próxima, habida cuenta de que han trasladado a los dirigentes catalanes diferentes fórmulas para fichar al compostelano, que van desde recortes en el plazo de amortización de los 28 millones (incluso, llegando hasta los 30, en tres pagos de diez, incluyendo una especie de comisión de apertura) hasta la cesión de un porcentaje de una futura venta o plusvalía.

Paralelamente, desde la planta noble del Villamarín se ha consultado a un conocido fondo de inversión sobre la posibilidad de que adelante el dinero y facilite luego su devolución, que podría incluir un trozo de la 'tarta' que constituye el pase de Borja, a quien conducen todos los caminos por ahora en el Betis.

Y es que, descartado Maxi Gómez y prácticamente Mitrovic -no se tienen noticias del Fulham ni del serbio desde la última contraoferta verdiblanca-, los sondeos por Gerard Moreno y Mariano Díaz han resultado igualmente infructuosos: el Villarreal no negocia por el catalán y se remite a su cláusula (40 kilos); el Madrid no pidió marchar al dominicano, que no escucha ofertas por ahora.