La renovación del 'pichichi' del Coria, en el aire

El Coria, junto a la Lebrijana, es de los equipos sevillanos de Tercera que más está adelantando los deberes de cara al próximo campeonato. Con la novedad de Juan Antonio Márquez 'Cachola' en el banquillo, el club ribereño ha cerrado ya nueve renovaciones y dos fichajes, estando todavía una en el aire especialmente relevante: Andrés Espada.

El atacante de Gines ha firmado una gran temporada en las filas ribereñas, aunque alcanzó la condición de titular en los últimos cuatro meses de competición. Su acierto realizador (ha anotado trece goles), movilidad y velocidad arriba casaron con el estilo que quiso implantar Manolo Zúñiga, siendo una pieza clave en la permanencia ribereña.

Por ello, y porque la ficha de Espada era de las más bajas el pasado campeonato, Fernando Japón le tenía preparada una renovación acorde a los méritos realizados sobre el terreno de juego, aunque el coriano, hay que recordar, dimitió de su cargo de director deportivo junto a Manolo Zúñiga, que también presentó su renuncia. Reunidos club y jugador hace dos semanas, aproximadamente, la oferta trasladada al delantero no llenó las aspiraciones del futbolista, que no aceptó la propuesta.

Desde entonces, no ha habido más contactos entre el Coria y Espada, que no consideró que la oferta trasladada fuese proporcional a su rendimiento. Su primera opción es el Coria, aunque de no alcanzar un acuerdo, está abierto a escuchar el posible interés de otros conjuntos, incluso, de fuera de Sevilla. Hasta la fecha, hay que recordar que han renovado Juanito, Rojas, Serrano, Chapi, Isco, Joni, Dani Romero, Feito y Gonzalo y se han cerrado los fichajes de Rafa Toro y Cristian.

Respecto a incorporaciones, hay que señalar que el Coria ha contactado con Tore. El club del Guadalquivir ha llamado al mediocentro del Gerena, uno de los jugadores más cotizados siempre en el mercado estival. Cachola ya lo dirigió el pasado año, siendo pieza básica de su engranaje.