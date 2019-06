Canales, en El Hormiguero: el "impresionante" Joaquín y el "guapete" Bartra

Sergio Canales, esta vez, el protagonista en El Hormiguero, en programa que fue visto por más de dos millones de espectadores y en el que el jugador del Real Betis se lo pasó de maravilla.



Mejor que en su primer día en el vestuario verdiblanco, según desveló, pues pagó la clásica novatada: "Cantar, bailar... te dan a elegir un poco. Hay gente que se atreve con las dos. Bailar se me da... mejor no te lo digo; y cantar, peor todavía. La idea que tenía era comprar una peluca, y ver si así me metía en el personaje y me salía mejor la voz. Elegí Volando voy, le metí palmas pero salió fatal".



Joaquín "es impresionante", comentó sobre el portuense, 'colaborador' de Pablo Motos y alma del Betis. "Te alegra el día. Llega y se pone a bailar, sin música ni nada", comentó.





#Audiencias |@El_Hormiguero, con la visita de @SergioCanales, es seguido por más de dos millones de espectadores y obtiene una cuota media de 13%, liderando en el Target Comercial con un 15,1% pic.twitter.com/xF1WSMEVrP — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 25 de junio de 2019

es muy guapete, es lógico", bromeó el cántabro, quien también se cuida lo suyo. "Más que una dieta, tengo un estilo de vida. Como más o menos de todo, peroen todos los campos y acabé optando por ello. ¿Las lesiones? Son, porque ahora estoy en un momento mejor.para valorar todo lo que tengo ahora".Canales explica que, por estar en el 'dique seco',"Sí, pobre mi mujer. Ella no quería ir, pero finalmente fue con su madre, que es una buena experiencia y diferente.. En ese momento la lesión no iba nada bien, veía importante quedarme aquí y cancelar el viaje".