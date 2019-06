El deseo de Ceballos que favorece al Sevilla

Zidane no cuenta con Ceballos y el utrerano tiene claro que tiene que salir este verano del Real Madrid. Pero el exbético sigue convencido de que puede triunfar en el equipo blanco, de ahí que no quiera desligarse del todo de la entidad merengue. En la planta noble del Bernabéu tampoco desean desligarse definitivamente de uno de los mejores jugadores del Europeo sub 21, de ahí que hay más opciones sobre la mesa.

El hecho de que pueda salir cedido o vendido con opción de recompra daría más opciones al Sevilla de poder contar con un futbolista que es muy del gusto de Julen Lopetegui.

Otros equipos como el Arsenal o el Tottenham, que están muy interesados en el centrocampista español, difícilmente aceptarían que el futuro de Ceballos quedara únicamente en manos del Madrid, mientras que el Sevilla sí está abierto a esa posibilidad.

De hecho, sería más factible que llegara así, que traspasado, ya que tanto el montante de la operación como el salario del futbolista hacen que cuadrarlo en las cuentas sea prácticamente una misión imposible.

Arsenal y Tottenham están dispuestos a poner 50 millones sobre la mesa por el utrerano. Tanto Emery como Pochettino piensan que puede darles un salto de calidad en el centro del campo y esa cifra es totalmente prohibitiva para el Sevilla.

Sin embargo, un traspaso con opción de recompra podría situarse en el entorno de los 30 kilos. Y si el futbolista rindiera y el Madrid lo recomprara dejaría réditos económicos. Aunque las cifras son altas, el Sevilla sí que podría alcanzarlas pues no hay que olvidar que por André Silva la opción de compra era superior a esa cantidad y había medios para afrontarla.

Hay más fórmulas ya empleadas en el pasado como una cesión remunerada o una de largo plazo -dos temporadas-. La puerta está abierta. Y el Sevilla quiere explorar la viabilidad de la operación.