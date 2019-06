Juanmi: "Estar cada semana en el once es lo que te da confianza"

Juanmi Jiménez fue presentado ayer como nuevo jugador del Betis y por la noche pasó por los micrófonos de Onda Cero, donde reconoció que le habían tocado la fibra sensible: "Soy sentimental. A lo poco que me tocan me emociono. Desde fuera uno ya ve la repercusión que tiene el Betis. Esta mañana estando allí y viendo lo que genera y lo que mueve ves lo gran club que es y la leyenda que lleva detrás".

¿Más presión en el Betis?: "No sé si calificarlo de presión. Vengo a un club en el que cada fin de semana el campo está lleno. Tener esa pizca de presión siempre es positivo para crecer. De eso se trata".

Ayudar con goles: "Estamos expuestos a todo. Lo que puede estar tranquilo la afición es que voy a dar el cien por cien, voy a ayudar a conseguir el éxito. Ojalá al final del año hayamos hecho un año espectacular y yo haya podido ayudar con goles".

¿Qué le dicen en el pueblo?: "En el pueblo están contentos, me dicen que estoy más cerca de casa, tanto yo como mi mujer. Vuelvo a estar a dos horas de casa, pero soy una persona que cuando está en un sitio prefiero no moverme aunque esté la casa cerca. Será mejor que vengan a verme a que yo salga".

¿Qué queda del chaval que debutó con 16 años?: "Mantengo la misma ilusión, las mismas ganas de seguir creciendo. Me voy a dejar la vida por este club, por estos colores. Voy a dar el máximo para que tanto yo como el club nos veamos beneficiados".

¿Qué le ha faltado?: "Estos años de atrás me ha faltado continuidad. Estar cada semana en el once es lo que te da confianza. Y eso me ha faltado. Espero que a base de trabajo me llegue esa continuidad y aportar el máximo de goles posible y en lo colectivo nos vaya genial".

Convencer a Rubi: "No he podido hablar con el entrenador, más que hablar por teléfono. Ahora viene la pretemporada y todos nos tenemos que ganar el pan. Hay que convencer al entrenador, que es el que toma las decisiones. Vengo con muchas ganas de trabajar y dejarme el alma".