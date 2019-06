Llaman a la puerta pero Junior no abre

En LaLiga española está el Barcelona; en la Premier, están los dos clubes de Mánchester (City y United) y el flamante campeón de la Champions, el Liverpool; y en la Serie A italiana suenan el Nápoles y ahora también la Juventus.

La puerta de Junior Firpo no para de sonar y quien llama no es un cualquiera; pero el futbolista del Betis no abre, al menos por el momento. En su cabeza sólo está a día de hoy ganar el Europeo sub 21.

Hasta entonces, aparca su futuro a pesar de que admite que le seduce jugar algún día en otras ligas. "¿Jugar en Italia en el futuro? La Serie A es un buen campeonato, hay clubes muy importantes e históricos. Sí, también me gustaría poder experimentar en otros países, pero ahora mismo sólo quiero pensar en ganar el Europeo", respondió Junior Firpo ante las preguntas de 'TMW' sobre su posible marcha de La Palmera: "No pienso en el mercado. Como he dicho muchas veces antes, estamos jugando por un trofeo muy importante".

También habló el canterano verdiblanco para los medios de la RFEF, después de sellar el pase a la final tras golear (4-1) a Francia en semifinales, en un partido en el que completó los 90 minutos cuajando una gran actuación.

"Estamos muy contentos con el enorme trabajo y el esfuerzo que hemos hecho. Parecía que estábamos eliminados tras

perder el primer partido y aquí estamos, en la final. Y ya que estamos aquí, hay que ganarla. Estoy convencido de que la vamos a ganar", señaló.