Muchas incógnitas a una semana de la vuelta al trabajo

Falta menos de una semana para que el Betis 19/20 eche a andar. La plantilla verdiblanca, con Rubi al frente, está citada el próximo día 5, viernes, para arrancar una nueva pretemporada, marcada por las incognitas, pero, sobre todo, por los escasos movimientos que se han producido en la plantilla desde que finalizó la temporada. La salida de Lorenzo Serra Ferrer ha sido, quizás, el más destacado y el que ha condicionado todo lo demás, con una nueva estructura en la dirección deportiva y la aplicación del tan cacareado 'Big Data', como principal novedad.

Sin Serra y con un nuevo organigrama, el Betis apenas ha cerrado hasta el momento la incorporación de Juanmi, una operación acordada incluso antes de que concluyese la temporada, amén de la salida de Sergio León.

A menos que a lo largo de la próxima semana se aceleren las operaciones en el Betis, el malagueño será la única cara nueva en la vuelta al trabajo de un equipo que vive más pendiente de las salidas que de las llegadas.

Y es que ya lo han avisado los rectores por activa y por pasiva. La intención es hacer caja para acudir al mercado. Se contemplan varias salidas importantes que serán las que costeen en buena medida los fichajes que el Betis planea hacer para la próxima temporada.

Nombres como los de Lo Celso, Junior, Pau López, Bartra o William Carvalho están en el escaparate en estos momentos. El Betis asume que será difícil retener a todos, pero no está dispuesto a que se marchen a cualquier precio, por lo que, de momento, remite, en la mayoría de los casos, a sus cláusulas liberatorias.

Así lo ha hecho con Pau López, objeto de deseo de la Roma, que quiere incluirlo en una operación conjunta con Bartra. El Betis, en ambos casos, no está dispuesto a negociar por debajo de los 30/35 millones.

En la zaga también se esperan importantes ofertas por Junior, que este domingo disputará la final de la Euro sub 21 en Italia contra Alemania. El carrilero hispano-dominicano cuenta con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

No menos de 70 millones espera el Betis recaudar por Lo Celso, al que quiere el Tottenham, y por William Carvalho no se descarta escuchar ofertas, aunque su salida sólo se produciría si llegase una propuesta fuera de mercado.

La continuidad de todos ellos es a día de hoy toda una incógnita, pero no son los únicos. En menor medida, el Betis le estaría buscando acomodo a jugadores como Francis, Kaptoum o Loren, de los que en principio no querría desprenderse, pero a los que no les puede garantizar los minutos que necesitarían para seguir creciendo. Equipos como el Granada, recién ascendido, están muy pendientes de ellos.

Está por ver, también, qué va a pasar con jugadores como Javi García o Barragán, cuya aportación la temporada pasada fue muy limitada. La intención de ambos es tratar de convencer a Rubi, que será el que tenga la última palabra.

La pretemporada será, por su parte, una nueva oportunidad para reivindicarse para jugadores como Lainez o Emerson, llegados el pasado mercado invernal. Mientras que otros como Mandi, ahora en la Copa África, y Guardado, esperan un gesto del club para ampliar sus contratos.