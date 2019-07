Heliópolis ilumina el futuro de la 'Roja'

La España futbolística está de fiesta y en el Betis tienen mucho que ver. El triunfo de la selección sub 21 en el Europeo de Italia ha sido también el éxito de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y de todos los técnicos de la cantera que trabajan casi en el anonimato en la formación de los jóvenes valores de la entidad.

España se convirtió el pasado domingo en pentacampeona de Europa sub 21 y la columna vertebral en la venganza ante Alemania era verdiblanca. En el once inicial de Luis de la Fuente había tres canteranos heliopolitanos y todos han sido decisivos para que la 'Roja' sea las más laureada de Europa en categoría sub 21: Fabián Ruiz, elegido 'MVP' del torneo y autor de dos goles, uno de ellos en la final; Dani Ceballos, que ha hecho pleno de minutos, ha anotado un tanto y ha llevado la batuta del juego junto al palaciego; y Junior Firpo, quien ha aportado verticalidad y profundidad en la izquierda a pesar de tener que turnarse con Aarón en el inicio del torneo (jugó los 90' en las semifinales y en la final).

Los tres forman parte de la columna vertebral de esta sub 21... y del futuro de la selección, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio e incluso para la Eurocopa que se celebrará en 2020. No en vano, los dos centrocampistas ya son fijos en las listas de la absoluta y tienen muchas opciones de ir a estas dos grandes citas.

Este éxito de la formación del Betis y esta reivindicación de la cantera de Los Bermejales llega además en el momento idóneo, justo cuando el adiós de José Juan Romero, después de que el filial no lograse ascender a Segunda B, y el despido de Serra Ferrer sacasen a la luz carencias en la gestión que el club ha hecho en los últimos dos años (paradójicamente, la era con más promociones).

Cabe recordar que Ceballos comenzó a jugar en su Utrera natal, en 2004, con ocho años, fichó por el Sevilla y jugó en la cantera blanquirroja hasta 2009, cuando volvió a Utrera para jugar dos años en el Cadete y subir a Primera Andaluza. Ese fue su impulso para llegar al Betis en 2012, concretamente al Preferente Juvenil (el tercer equipo de la categoría, tras el DH y el LNJ). Desde ahí, fue dando pasos hasta convertirse en el tercer bético más joven en debutar en Primera, con 17 años, sólo por detrás de Álvaro Vadillo y Manuel Palomino.

A los 8 años llegó Fabián, al que apodaban en su localidad 'Messi de Los Palacios' por su baja estatura (quién se lo iba a decir hoy). Pasó por todas las categorías inferiores, pero le costó dar el salto al primer equipo. Le hizo debutar Juan Merino, en 2014, en un Lugo-Betis de Segunda; pero luego no encontró sitio con Mel, Poyet ni Víctor y salió cedido al Elche antes de explotar de mano de Quique Setién.

Junior Firpo, por su parte, llegó en juveniles, procedente del Puerto Malagueño; pero no explotó hasta coincidir con José Juan en el filial. El gerenense le convenció para que renunciase a ir con la República Dominicana porque le veía "de selección absoluta". Hoy, los tres canteranos son parte del futuro de la 'Roja'. Un futuro de lo más ilusionante.