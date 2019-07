Junior: "Es un orgullo ser campeón de Europa como bético"

Junior Firpo comienza hoy sus vacaciones después del homenaje recibido ayer por parte de la RFEF. El jugador del Betis ha pasado por la radio del club para expresar sus sensaciones tras el logro conseguido en Italia: "Muy contento por cómo ha ido toda la temporada para nosotros y qué mejor que cerrarla siendo campeones de Europa. Ha sido algo muy bonito porque no estás acostumbrado a trabajar con gente que no conoces. Éramos un grupo de buenas personas y con muchas ganas de ser campeones".

Casi eliminados: "Después de la derrota contra Italia nos veíamos un 99% fuera. Gracias a dios Polonia le ganó con el resultado exacto que necesitábamos contra Italia. Luego a Polonia le ganamos por la diferencia que necesitábamos y en la semifinal y la final estábamos en nuestro mejor momento".

Competencia con Aarón: "El entrenador conoce a Aarón de mucho tiempo. Esto hay que pasarlo en el fútbol. Cuando tu competencia lleva más tiempo no lo quita del principio. Aarón es un pedazo de futbolista, una persona fantástica. Da gusto tener competencia así. El entrenador tenía claro que jugara quien jugara acertaría. En la primera fase rotó y luego ya tomó la decisión".

Espera antes de saber si jugaría la final: "Ni Aarón, con quien me llevo fenomenal, ni yo sabíamos quién iba a jugar. Sí que tenía ganas de que llegara la charla porque quería jugar la final".

Primer título: "Estaba ante la oportunidad de ganar mi primer gran título. Aunque sea un Europeo sub 21, sólo tienes que mirar nuestra selección para ver que tenemos a algunos de los mejores de Europa y del Mundo. Es un bonito título para que sea el primero".

Mucha importancia: "No somos conscientes y desde la Federación nos lo hicieron llegar, que la gente iba a estar con nosotros. También que la final la vieron siete millones de espectadores. Estábamos casi fuera y luego hemos ganado y cómo. Porque hemos ganado 4-1 a Francia y 2-1 a Alemania jugando un fútbol muy bonito".

Su madre le decía que tras una cosa mala siempre le venía una buena: "Me acuerdo de esa frase porque tiene razón. Me están pasando muchas cosas buenas. Siempre después de algo malo viene algo bueno".

Canterano bético: "Es un orgullo como bético que soy y espero que la afición esté orgullosa de que un jugador del Betis y de la cantera haya ganado el Europeo. Y no sólo yo, también otros dos jugadores".

La foto con Ceballos y Fabián: "No lo teníamos previsto, pero terminó el partido y cogí a Dani y le pregunté si le parecía bien que nos hiciéramos la foto los tres. Me dijo que sí, que él también lo había pensado y fuimos a por Fabián".

Mensajes: "He visto muchos mensajes y felicitaciones de béticos. Es un orgullo para todos. Es algo que no sé si se volverá a repetir".

El mensaje de José Juan: "Hablaba mucho con José Juan durante el torneo. Él siempre ha estado en los momentos duros. Sabe que no me gusta ser suplente y me decía que estuviera tranquilo, que sólo necesitaba un partido para convencer al entrenador. Como sabes él no espera la camiseta de la sub 21, sino la de la absoluta y su mensaje iba por ahí".

Pudo llegar antes: "Estuve aquí en cadetes, vine a probar y una vez estuve dos semanas. No había sitio en la residencia, nos ofrecieron a mí y a mi padre venir a vivir, pero él trabajaba y no lo veía. Me dijo, 'si te quieren ahora, te querrán en unos años'. Y por suerte fue así".

Recuerdos: "Me acuerdo mucho de toda la gente de la cantera, de la residencia, de los tutores que tuve. Me han ayudado a mí y a Fabián y a Ceballos a ser futbolistas y persona. Me acuerdo de mi padre y lo veo emocionarse y llorar como un niño chico. Gracias a él estoy jugando al fútbol. Me ha acompañado a todos los viajes, cuando llegaba de trabajar venía a ver los partidos donde fuera... Yo soy de lágrima difícil, no suelo llorar, ni cuando nació mi hija. No suelo expresar mis sentimientos, por dentro sí me hinché a llorar. Mi madre, mi novia me dicen que por lo único que me han visto llorar es por el fútbol".

Canteranos: "El futuro del Betis está en buenas manos. Ahora vienen unos chavales que vendrán a la pretemporada y hay que tener paciencia con ellos".