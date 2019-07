Setién: "No he tenido ofertas de ligas extranjeras competitivas"

"Hay algunas opciones fuera. China, Arabia, Japón... Destinos que no me llaman mucho a nivel deportivo, aunque pueden seducir a nivel económico. No he tenido ofertas de ligas extranjeras competitivas", ha reconocido Quique Setién, en una larga entrevista concedida a Arco FM Cantabria en la que trató estos temas:

Su análisis

"Los últimos meses en el Betis fueron bastante duros. Los llevé bastante bien, dentro de lo que cabe, para lo que se vivió en el estadio. Estamos acostumbrados a pedir más y querer más... El año pasado nos metimos en Europa casi sin esperarlo, y el equipo generó unas expectativas que futbolísticamente se cumplieron, pero los resultados no acompañaron. Las derrotas y las victorias son circunstancias muy puntuales. Son efímeras, nadie se va a acordar de ellas con el tiempo. Lo que se va a recordar es que el Betis jugaba muy bien al fútbol".

Las críticas

"Cuando hablas de la afición, la del Betis es inmensa. Hay muchísima gente que estaba muy contenta con la trayectoria del equipo, pero esta gente no suele ser estridente. Desde el exterior se ve a los diez o quince mil que se han puesto a chillar".

La salida del Betis

"Ni el Betis me despidió, ni yo me he querido marchar. Hemos llegado a un acuerdo entre las dos partes entendiendo que era la mejor solución. Presidente y vicepresidente han sido de las personas más sensatas en mis 40 años en el mundo del fútbol".

Sergio Canales

"Cuando convives con él, te das cuenta cómo ha superado sus lesiones. Por el sufrimiento que ha tenido que padecer, y por la pasión que tiene por el fútbol, lo ha superado y ha alcanzado el nivel al que ha estado".

La polémica sobre Fabián y el Barça

"Fabián viene de un año en el Elche cuando llego. Lorenzo me dice que lo vea en pretemporada, con la idea de que vuelva a salir cedido. Yo le dí minutos, y al final tengo que parar porque hay una oferta para el filial de un grande. Me quedo con él".

La selección

"Ni recibí, ni he recibido una llamada por parte de la Federación Española. Mucho se ha comentado y publicado, pero eso es lo cierto".