Craviotto: "Pekín 2008 es el recuerdo más bonito que tengo de mi carrera"

Saul Craviotto, cuádruple medallista olímpico español de piragüismo, reconoció que la medalla de oro que obtuvo junto a Carlos Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 es el "recuerdo más bonito" de su carrera.

"He vivido experiencias muy bonitas en los tres juegos olímpicos que estuve (Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016) pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con el primero. Pekín fue espectacular. Tenía 23 años, era mi primera experiencia y quedar campeón olímpico en la primera experiencia que tuve fue impactante", comentó el piragüista, nacido en Lleida, y ganador del concurso 'Master Chef Celebrity 2'.

"Lo recuerdo con una felicidad plena y absoluta. Fue una sensación de alivio, de que todo el esfuerzo mereció la pena", prosiguió.

"Ver a mis padres llorando en la grada es algo imposible de olvidar, lo llevaré conmigo para siempre", admitió Craviotto en declaraciones a EFE.

El campeón olímpico, que presentó la campaña "Completa tu desayuno, lo tienes a huevo" este miércoles en Madrid, comentó que el huevo está "muy presente" en su dieta y que es un producto "esencial y básico" en su día a día.

Relajado y bromista, el ilerdense ofreció a los participantes con un desayuno lleno de nutrientes y explicó los beneficios de incluir el huevo en nuestra alimentación.