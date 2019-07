Alves, un sueño (im)posible

El propio Monchi, durante la presentación de Diego Carlos y de Joan Jordán, se encargó de echar el balón al suelo, aunque los sueños, sueños son. Y es que repatriar a un Dani Alves que actualmente se encuentra sin equipo, tras acabar contrato con el PSG, es su gran anhelo, aún más tras haber evidenciado a sus 36 años un gran nivel con Brasil en la Copa América, de la que disputará la final el próximo domingo ante Perú.

"Mi relación con Daniel Alves es de amistad, hablo muchísimo con él. A mí me gustaría decir que hay esperanza, pero el Sevilla no está en la idea de Daniel a día de hoy, no sé mañana... Eso no quita que algún día se pueda dar, pero no a corto plazo", dijo el de San Fernando en relación al lateral derecho brasileño, quien se encuentra concentrado con su país en vistas a poder sumar un nuevo título a su excelso palmarés, siendo el futbolista con más títulos de la historia, gracias, en gran medida, a los conseguidos en su día con el Sevilla FC y con el FC Barcelona de Pep Guardiola.

Complicado, poco probable... pero no imposible. Al menos eso aseguran a este diario desde el seno del propio club, donde aseguran que Monchi lo ha estado intentado, que las conversaciones se han producido y que, si el brasileño no acaba de comprometerse con nadie, se seguirán produciendo una vez que acabe su participación en la Copa América.

Existe 'feeling' por parte del jugador, quien maneja intereses del Barça y otros grandes, así como de ligas exóticas (y acaudaladas).

Si no viene (lo más probable), no se tratará de un problema económico. Pues el Sevilla FC, y Monchi, nunca podrían ofrecerle lo que otros le dan lejos del Sánchez-Pizjuán. Si finalmente arribara, sería más por lo sentimental, por la amistad que le une con Monchi y por todo lo vivido en Sevilla. Justo lo que revivió meses atrás, cuando fue invitado por el club al Trofeo Antonio Puerta. Un sueño (im)posible.