Borja Iglesias: "Si me quedo, sin problemas"

El Betis trabaja en la incorporación de Borja Iglesias para apuntalar su delantera, siendo el principal problema hoy por hoy encontrar un punto de entendimiento con el Espanyol en el aspecto económico. No tanto en su precio, fijado en los 28 millones de euros que marca su cláusula de rescisión, sino en las formas de pago, exigiendo el propietario chino del Espanyol que sea en un único pago, rechazando, incluso, una oferta superior en tres, de once kilos.

El 'Panda', ídolo de la afición perica, recibió un baño de masas durante su primer entrenamiento en la ciudad deportiva, según recogieron unas imágenes de Cuatro.

El grito de 'Borja quédate' resonó durante toda la sesión de trabajo, lo que tuvo continuidad posteriormente una vez que el ariete abandonó las instalaciones.

Borja estuvo durante más de diez minutos atendiendo a los aficionados pericos que lo aguardaban a la salida, firmando autógrafos y haciéndose fotos. Un baño de masas en el que los hinchas le reclamaron que no se marchara. Elegante, pero sin comprometer su palabra, respondió con un cortés: "Si me quedo, no habrá ningún problema". El gallego no quiere salir mal del Espanyol y está haciendo todo lo posible para que así sea.