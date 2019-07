Jürgen Klopp y Pochettino quieren a Ceballos

Dani Ceballos es el hombre del verano, habiendo reconocido que cambiará de aires este mercado, al no tener sitio en el Madrid de Zidane. Pese a ello, el utrerano desea salir en préstamo, y no bajo una transferencia, al estar seguro de que podrá triunfar como blanco sin el galo en el banquillo. Ahí es donde ha sido vinculado con Sevilla FC y Betis, entre otros, aunque tanto él como Monchi han indicado públicamente que no han mantenido ninguna conversación.

Desde Inglaterra, apuntan ahora que Klopp lo quiere en el Liverpool el próximo curso y que está trabajando en ello.

También se está relacionando al centrocampista andaluz con el Tottenham. Según Diario AS, Ceballos ha mantenido una conversación con Pochettino, en la que el técnico argentino le ha expuesto su proyecto con el club para la próxima temporada y le ha manifestado la importancia que tendría en el equipo.