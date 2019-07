Ocampos, el 'extremoterreno'

Como decía Dante Panzeri, "el fútbol no son partidos de solteros contra casados, sino un matrimonio de jugadores distintos". Dicho de otro modo, el entrenador de turno -en este caso, Lopetegui- necesitará tener a su disposición todas las armas posibles para encontrar soluciones ante determinados rivales o situaciones que puedan darse en los partidos.

En los extremos, en concreto, el preparador vasco deberá tener futbolistas con buen juego interior, por un lado, y otros que sean más veloces y profundos, en el caso de que el adversario cierre bien y tenga que buscar centros laterales -a De Jong-. Y Monchi le ha traído, sobre todo para la izquierda, a un extremo bastante particular y completo. A un Lucas Ocampos (24) que no tardará en ganarse a un Sánchez-Pizjuán en el que se valora la entrega.

El argentino, cuya mujer es española y que por tanto no ocupará plaza de extranjero, es un jugador muy de equipo y sin taras, gracias a su crecimiento en cuando a compromiso, desde que empezó a ser entrenado por Rudi García. Sin balón, el ex de River cierra vías de pase, sale a morder arriba en la presión y ayuda al lateral, para que no le creen superidades.

Pero Ocampos también es de ofrecer soluciones en ataque: conduce, cae a los costados, tira desmarques, filtra pases y dispara.

'Grosso modo', puede decirse que guarda ciertas similitudes en el estilo con Morales o Vitolo, aunque el nuevo fichaje del Sevilla FC es incluso más físico y ocupa más campo. Una suerte de 'extremoterreno'. Un incordio para los rivales y un apoyo para los compañeros.

Deberá, eso sí, cuidar su ímpetu en LaLiga, donde se castiga mucho el contacto.

Ayudas defensivas. El de Quilmes no duda en recorrer una decena de metros hacia atrás para que el rival no entre por fuera y centre.

Conducción y regate. Ocampos es un futbolista interesante en transición ofensiva, pues conduce bien, tiene recursos técnicos para el desborde y tira desmarques fuera o por dentro, convirtiéndose en ocasiones en una especie de segundo delantero.

Centros. Su tendencia es interior, por lo que sus centros suelen ser con la derecha, cerrados y fuertes, pero su buen manejo de la zurda también le permite profundizar, ya sea en carrera o tras asociaciones, y ponerla al área con la izquierda. Eso le hace más imprevisible.

Remate de cabeza. No es su fuerte el juego aéreo, pese a medir 1,87 metros. Sin embargo, sí que lee bien las internadas del lateral o el extremo de la banda opuesta para aparecer al remate por el segundo palo. De esa guisa ha firmado varios tantos.

Remate con la izquierda. Al ser ambidextro, prácticamente, Ocampos tiene salida en el regate hacia ambos lados y en no pocas ocasiones lo hace hacia su lado siniestro, para pegarle después con la zurda.

Remate con la derecha. Si podérsele considerar un futbolista que destaque por su técnica, el argentino tiene facilidad para colocar el cuero en las esquinas de la portería. Lo suele hacer con la derecha y tras su acción favorita: conducción en carrera, recorte hacia el vértice del área y golpeo (generalmente, al palo largo).