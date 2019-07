Brasil, además del título, busca récord de partidos seguidos sin sufrir gol

Brasil buscará el título el domingo en la final de la Copa América frente a Perú para confirmar la tradición de salir campeón toda vez que organiza el torneo pero también con la mira en un récord histórico de partidos consecutivos sin sufrir ningún gol.

En caso de que Brasil conquiste en el legendario estadio Maracaná su noveno título de Copa América con la portería imbatida será la primera vez que la Canarinha levantará el título de esta competición sin sufrir goles en todo el torneo.

Esta hazaña sólo fue lograda por Uruguay en 1917 y en 1987, así como por Colombia en 2001.

Pero una hipotética victoria sin goles en contra también elevará a ocho el número de partidos consecutivos en que Brasil seguirá con su portería invicta, algo que la selección no había conseguido en los últimos 30 años.

El equipo comandado por Tite cuenta con siete partidos sin encajar goles gracias a sus cuatro victorias (Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina) y un empate (Paraguay) hasta ahora en la Copa América, así como a dos triunfos en amistosos preparatorios (Catar y Honduras).

Brasil encajó su último gol en un amistoso disputado en marzo pasado y en que venció por 3-1 a República Checa en Praga.

La última vez que Brasil permaneció tanto tiempo sin encajar anotaciones fue precisamente en 1989, cuando también organizó la Copa América que conquistó ese año y cuando completó ocho partidos con la portería invicta.

En caso de que la Canarinha termine la final de la Copa América sin sufrir goles y consiga la misma hazaña en el amistoso que disputará en septiembre con Colombia alcanzará, con nueve compromisos sin sufrir goles, su mayor serie de partidos seguidos con la portería imbatida en sus 105 años de historia.

En 1989, cuando pasó seis partidos sin encajar goles en la Copa América, así como en un amistoso con Japón y en su debut en las eliminatorias para el Mundial de 1990, completó 828 minutos con la portería invicta, un récord que está al alcance de su mano este año.

Alcanzar ese récord puede ser posible gracias a que, como explican sus jugadores, la Canarinha se caracteriza actualmente por ser un equipo totalmente sólido en la defensa y en el que los atacantes también ayudan a marcar.

"Me gusta que valoren ese invicto porque formo parte de la parte defensiva de la selección, pero quiero aclarar que la defensa no se limita al portero, los cuatro zagueros y los volantes. En Brasil la defensa comienza con los delanteros, que siempre nos están ayudando", explicó el volante Casemiro al ser interrogado el viernes sobre las razones para que la Canarinha no sufra goles.

"El trabajo defensivo que hacen los delanteros nos ayuda a tener un equipo sólido atrás pero con mucha calidad adelante", aseguró el jugador del Real Madrid al descartar que la defensa se limite a la calidad de un portero como Alisson, una zaga impenetrable compuesta por Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis, y dos destructores en el centro de la cancha como él y Arthur.

Para el zaguero Marquinhos, es bastante positivo que Brasil llegue a la final de la Copa América sin haber sufrido goles porque demuestra su solidez en la defensa, algo que, en su opinión, transmite confianza al ataque.

"Es importante no sufrir goles porque eso le da confianza a todo el equipo, especialmente a los delanteros a la hora de atacar, y es algo imprescindible para conseguir nuestro objetivo final que es conquistar el título de la Copa América", afirmó el jugador del París Saint Germain (PSG) francés.

Otro que alcanzará una marca importante en caso de que Brasil mantenga su portería invicta hasta el final es el guardameta Alisson, que en este momento tiene nueve partidos sin saber lo que es ser vencido entre los que ha disputado con la selección y el Liverpool inglés.

Su seguridad bajo el travesaño lo ayudó a conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa este año, algo que el propio Liverpool reconoció en una reciente publicación en las redes sociales, en las que enumeró los partidos en los que Alisson permanece invicto.