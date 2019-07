Inzaghi no se fía de Lotito en el 'caso Luis Alberto'

El 'caso Luis Alberto' se ha convertido en el principal tema de conversación en la Lazio. Asumida la salida de Milinkovic-Savic, Simone Inzaghi anda con la mosca detrás de la oreja ante la tentación que supone para su presidente vender también al de San José del Valle y por eso no deja de inquirir a Lotito acerca de la situación.

Ni siquiera el hecho de que Luis Alberto le dijera directamente a él que va a seguir cambia la psicosis del técnico. Según informa la prensa italiana, el ex del Sevilla le dijo a su entrenador que no se preocupara, que pese al interés del Sevilla y a su deseo de volver, por el momento iba a seguir en el equipo romano.

Después de esta conversación, Inzaghi volvió a plantearle a Lotito la cuestión y éste no le ha sacado de dudas. Piensa Inzaghi que Luis Alberto puede salir de un momento a otro si hay una oferta que convenza al presidente.

Sus dudas son fundadas, ya que fue el propio Lotito el que abrió la puerta de salida a Luis Alberto. "Veremos si Luis Alberto sigue. Si hay una cosa en el mundo del fútbol que no falta son jugadores", señaló el italiano. Una declaraciones que no sentaron nada bien al canterano del Sevilla, tal y como expresó públicamente. "No entiendo estas palabras", dijo el talentoso jugador.

Luis Alberto ha lanzado varios guiños al Sevilla a lo largo del verano. "Lo he tenido muchas veces en la selección y sé cómo trabaja y me gusta. Creo que es un entrenador que conoce mis características. ¿El futuro? Veremos, ahora tengo contrato con la Lazio", dijo en Canal Sur.

El Sevilla siempre ha visto esta operación como algo que se podría hacer a largo plazo y para que se lleve a cabo debe haber mucho desgaste previo.