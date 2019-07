El Betis y Borja Iglesias: Insistir, resistir y nunca desistir

Las negociaciones por Borja Iglesias se están haciendo demasiado largas para todos, pero el final feliz apunta a que está más cerca que nunca. Aunque tímidos, hay avances entre el Betis y el Espanyol para intentar desenredar la madeja de las formas de pago de los 28 millones de euros fijados en la cláusula del delantero gallego.

El popular lema que recomienda "insistir, resistir, persistir y nunca desistir" se ha convertido prácticamente en un dogma para los rectores verdiblancos, que están tirando de imaginación para intentar convencer a sus homólogos pericos; todo ello con el hándicap añadido de tener que salvar la diferencia horaria y la necesidad de consultar todo al dueño del Espanyol, el chino Chen Yansheng. Hasta ahora, los catalanes han sido inflexibles exigiendo el pago íntegro y en un único plazo de los 28 kilos que cuesta Borja Iglesias.

Rechazaron la propuesta bética de dividirlo en tres plazos de 11 (con cinco millones extra en intereses). En un primer acercamiento, se mostraron dispuestos a negociar una mínima rebaja siempre que fuese con un único pago. Sin embargo, el Betis no puede hacer un desembolso tan fuerte, ya que, si bien la venta de Pau López le da la liquidez que necesitaba, la Roma pagará a plazos, por lo que no le llegaría para depositar la cláusula en la sede de LaLiga.

Desde Cornellà anuncian que el acercamiento podría llegar en forma de un acuerdo de dos pagos de 14 millones con intereses y a asumir a medio plazo (todavía habría que pactar el calendario). Todo ello, de puertas para dentro, porque de cara a la galería se niegan a asumir que el acuerdo entre Borja y el Betis es total -desde su entorno más cercano aseguran a ED que no corre peligro alguno- y que, en cierto modo, está forzado a ceder aunque sólo sea un poco.

Así, el director deportivo del Espanyol, Rufete, aseguró que ve al 'Panda' "muy tranquilo con su futuro". "Las conversaciones que hemos tenido directamente con ellos demuestran compromiso. Hay una cosa que no podemos obviar que es el mercado y por experiencia, cuando un jugador está en el mercado, las cosas se pueden entender de una manera o de otra. La situación es fantástica con ellos y están con nosotros a tope". "La situación de mercado de un jugador, al haberla vivido, la conozco, pero saben nuestro posicionamiento. Desde nuestra parte hacia ellos estamos encantados de contar con dos jugadores como ellos (el propio Borja y Hermoso). Son dos futbolistas y dos personas excelentes y ellos respetan el posicionamiento del club", señaló en la presentación del central Bernardo Espinosa.

"Nuestro trabajo es defender los intereses del club. No estamos haciendo algo que no toque ni que no quiera nuestra gente. Después hay situaciones de mercado y ofertas que llegan. Las miramos, las comunicamos y si en algún momento se llega a buen puerto se verá", agregó.

Al menos, desde ayer, con Maxi Gómez rumbo a Valencia (esta vez de verdad), el Betis se quita a un fuerte competidor. Sólo queda esperar. E insistir, resistir, persistir... y nunca desistir.