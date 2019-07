Interés del Sevilla en Pedro Porro

Monchi sigue con el pincel en mano dibujando el lienzo del Sevilla para la temporada venidera. Tanto es así que ya se ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Fernando al cuadro de Julen Lopetegui, lo que supone la octava alta para las filas del conjunto de Eduardo Dato.

Pero el de San Fernando no se olvida de la parcela de salidas. Para seguir realizando la revolución en el vestuario blanquirrojo es necesario que más de un futbolista, con los que no cuenta ni el técnico ni el propio director deportivo, haga las maletas.

Puede ser el caso de jugadores como Nolito, que parece muy cerca del Celta, Aleix Vidal, que ocupa una ficha importante dentro de la plantilla o Sebastien Corchia, que ya cuenta con el interés de entidades del fútbol francés.

De producirse la salida de los dos últimos nombres, el Sevilla tendría un problema de falta de efectivos en el lateral derecho. Problema con el que ya contaba Monchi que ya baraja distintas opciones para cubrir esa posición.

Según ha podido saber ESTADIO, el Sevilla FC se ha interesado por la situación de Pedro Porro, joven lateral del Girona. Tras el descenso de los catalanes la operación salida en Montilivi parece una realidad y Porro es uno de sus talentos más cotizados. Tanto es así que su clásusula de rescisión alcanza los 25 millones de euros, aunque el Girona está abierto a negociar.

El interés del conjunto de Nervión es real aunque aún no se ha producido ninguna oferta. El Girona lo tasa en 15 millones de euros aunque no es una de las actuales prioridades para abandonar el club por lo que su venta no corre prisa. De hecho el Girona viajará la semana que viene a Manchester y se cuenta con la presencia de Porro. El Sevilla esperará para ver si puede rebajar las pretensiones de la directiva gerundense.