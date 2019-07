El traspaso de Borja Iglesias es "inminente"

Por fin, después de cerca de un mes de tira y afloja, está a punto de escribirse el capítulo final del culebrón Borja Iglesias. Es más, puede incluso que ya se esté redactando, tal y como ha admitido este viernes el vicepresidente del Espanyol, Carlos García Pont, quien desde la concentración de su equipo en Navata (Girona) ha confirmado que el acuerdo con el Betis por las formas de pago de los 28 millones de euros en los que está cifrado el pase del delantero gallego "puede ser inminente".

"Sí, puede ser que sea en 48 horas... o que el Betis dijese ahora 'No puedo' y que sean 15 días más. Se hará ya si el Betis acepta unas condiciones que creemos que son buenas para ellos, para Borja y para nosotros", agregó el alto dirigente del club blanquiazul, quien añadió un refrán en catalán para recordar que en el mundo del fútbol, hasta que algo no está firmado, puede pasar de todo: "En catalán hay un refrán que dice 'No diguis blat fins que no estigui al sac i ben lligat' (No menciones al trigo que no esté en el saco y bien atado). Hay conversaciones y estamos hablando".

También ha admitido el vicepresidente perico que el club barcelonés ha aceptado finalmente desistir de su 'cláusula o nada' y negociar una fragmentación del pago, aunque siempre que sea en sólo dos plazos (el Betis pedía tres), sin jugadores como moneda de cambio y que la gran mayoría sea abonada en el primer pago (unos 20 millones). "Sí, estamos hablando de condiciones y hasta que las tres partes no estén de acuerdo no llegaremos a firmar, pero somos optimistas en todos los sentidos. Si se queda, tendremos a un jugadorazo, y si se marcha, tendremos recursos para hacer otras cosas", ha revelado, al tiempo que ha insistido en el que el acuerdo entre clubes está bastante avanzado. "Pero Borja es aún jugador del Espanyol y hasta que no haya acuerdo seguirá siéndolo. Él tiene una gran profesionalidad", puntualizó.

Cabe recordar que esta entente cordial entre clubes es lo único que resta por solucionar, pues desde hace dos semanas está todo cerrado entre el Betis y los agentes del jugador, los hermanos Toldrá, para que Borja Iglesias firme un contrato por cuatro años más otro opcional y doble su actual ficha. Desde su entorno transmiten a este periódico que el jugador está tranquilo y a la espera de noticias para poder viajar a Sevilla, algo que en principio, y si no hay un nuevo giro de los acontecimientos, estaría previsto para inicios de la próxima semana; a pesar de que desde la Ciudad Condal apuntaban ayer que podría viajar este mismo viernes.