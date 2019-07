Mariano: "Fernando ayudará mucho al Sevilla dentro y fuera del campo"

El brasileño Fernando Reges se ha convertido en el octavo refuerzo del Sevilla FC de Julen Lopetegui, un pivote defensivo procedente del Galatasaray que cumple los 32 años este mes de julio y al que Monchi llevaba muchos años con ganas de echarle el guante.

Un experimentado futbolista que viene para ser importante dentro y fuera del campo, como ya demostró este sábado durante los minutos que disfrutó sobre el césped del Felipe del Valle, ante el Reading, en el primer amistoso del Sevilla de Lopetegui. Poco más de un cuarto de hora de partido en el que el brasileño, sin haberse entrenado a las órdenes del técnico sevillista y casi sin conocer a sus nuevos compañeros, evidenció la jerarquía con la que llega, gozando, incluso, de una ocasión en la que estrelló el balón en la madera.

Su carta de presentación, por tanto, no pudo ser más positiva. Algo que concuerda fielmente con lo expresado a ESTADIO Deportivo por alguien que lo conoce muy bien, su excompañero y compatriota Mariano Ferreira Filho, quien dejara muy buen sabor de boca en Nervión durante las dos temporadas que militó en el Sánchez-Pizjuán defendiendo el escudo del Sevilla FC, después de que Monchi lo firmara en 2015 procedente del Girondins. Mítico, en la 'Bombonera' de Nervión será siempre recordado el cambio 'Coke por Mariano', que, incluso, llevó a ilustrar algunas bufandas sevillistas.

Un idilio con el sevillismo que se vio truncado en 2017, cuando Óscar Arias decidió dejarlo salir a Turquía y sustituirlo con Sébastien Corchia, ganando varios miles de euros y algún año menos, con el cambio. "Yo no quería irme. Me quedaba un año de contrato y no recibí ninguna propuesta para renovar. Apareció el Galatasaray, que hizo una muy buena propuesta, y acepté el desafío. Siento un gran afecto por el Sevilla y estoy muy feliz de que haya ido allí mi amigo Fernando. Ahora tendré una razón más para seguir al Sevilla FC; ojalá que pueda ganar títulos con el Sevilla", explica el lateral derecho durante su conversación con ED, la cual aprovecha, también, para hacer un exhaustivo análisis del octavo refuerzo sevillista, del que está seguro que triunfará como nervionense: "Fernando es un gran jugador, un buen fichaje para el Sevilla. Definitivamente ayudará mucho al Sevilla, tanto dentro como fuera del campo".

De hecho, el propio Mariano ha sido uno de los causantes de que Fernando esté hoy en la capital hispalense, más allá de Monchi y del interés del club: "Cuando me dijo que tenía una propuesta del Sevilla, no pude quedarme callado. Le dije que el club y la ciudad son geniales, que tenía que aceptarla".

Junto a ello, el brasileño resalta que el nuevo pivote sevillista es un jugador "muy técnico", que destaca por su "fuerza" y por disfrutar de "un gran marcaje" también. "Estoy seguro de que lo hará muy bien en el equipo", apostilla Mariano, quien no duda en la adaptación de su amigo Fernando. "Es cierto que la liga española tiene mucha más intensidad que la turca y que los equipos tienen más calidad técnica, pero él está preparado", dice.

La clave, según Mariano, es la experiencia con la que llega el pivote: "Es un jugador experimentado. Jugó en grandes clubes antes de llegar al Sevilla. Creo que no tendrá dificultades porque el estilo que juega el Sevilla es el estilo de juego de Fernando. Para mí, los 32 años son una muy buena edad para un jugador de su nivel".

"Siempre es difícil dejar un equipo, especialmente cuando ganas tres títulos, como Fernando ganó con el Galatasaray. Pero estoy seguro de que en Sevilla jugará tan bien como jugó en Turquía. Por eso no querían dejarlo marchar. Los fanáticos del 'Gala' están muy locos, son apasionados y viven el fútbol con pasión. Él está acostumbrado a este entorno, por lo que estoy seguro de que disfrutará en el Sánchez-Pizjuán".

Por todo eso, recuerda Mariano, no le quita ojo al Sevilla: "Estoy muy bien aquí, son dos años y tres títulos. Es gratificante formar parte de la historia de un gran club y con logros tan importantes. Cuando puedo, veo al Sevilla. Es un club que forma parte de mi carrera".