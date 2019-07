El Lyon reserva a Fekir, que saldrá

Rubi espera que este verano se produzcan, como mucho, dos o tres salidas, no más, y para ello cuenta con el compromiso del club de que no le van a desmantelar la plantilla. El técnico asume que será difícil retener a todos los jugadores. Varios son los jugadores que cuentan con papeletas para dejar el club, pero quizás el que esté llamado a dejar la cantidad más importante de dinero en las arcas heliopolitano sea Giovani Lo Celso. Por el argentino son varios los equipos que se han interesado y en el seno de la entidad dan por hecho que terminará saliendo.

Por ello, la dirección deportiva, con Alexis y Catalán al frente, han tanteado varias opciones para suplir su baja. Hace unos días, informaba 'Le Parisien' de un posible acuerdo del Betis con el jugador del Olympique de Lyon, Nabil Fekir (25).

Según esta información, que pudo contrastar ESTADIO, el Betis le habría propuesto al jugador una ficha de 3,5 netos al año por cada una de las cinco temporadas que firmaría, lo que le convertiría en uno de los mejores pagados de la plantilla. El acuerdo con el Lyon estaría todavía lejos de producirse. Se habla de que el Betis podría hacerse por una cantidad cercana a los 30/35 millones por un jugador que la pasada temporada jugó 39 encuentros, marcó 12 goles y dio nueve asistencias.

En Lyon ven complicado que Fekir pueda seguir en el equipo. Con contrato hasta junio de 2020, el cuadro lionés querrá hacer caja por el campeón del Mundo.

De momento, el jugador franco-argelino no participó el pasado sábado en el primer amistoso de su equipo (1-2) ante el Servette. Sylvinho, su técnico, lo reservó consciente de que su traspaso puede cerrarse en cualquier momento. Todo hace indicar que su futuro está lejos del Lyon, aunque el Betis no dará un paso más hasta no estar completamente cerrada la salida de Giovani Lo Celso, condición 'sine qua non' para ir a por él.