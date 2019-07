El Sevilla se interesa por Dimitrievski

Tras salir Juan Soriano al CD Leganés, un interés que fue destapado por ED, le tocará el turno a Sergio Rico, por quien el Sevilla FC espera ofertas, más para traspaso que para cesión. Y es que la idea, pese a que jugó los 90 minutos ante el Reading, es que se quede Tomas Vaclik como primer portero y Javi Díaz como tercero.

Al contar el checo con una rodilla de riesgo, Monchi rastrea el mercado en busca de un cancerbero que aceptase ser segundo y que, llegado el caso, ofreciese garantías como titular, lo cual no es fácil de encontrar, pero ha surgido, en ese contexto, la opción de Stole Dimitrievski (25).

Este diario ha podido saber que existe un fuerte interés desde Nervión en hacerse con los servicios del meta macedonio del Rayo Vallecano y, según Marca, el Sevilla FC ya ha ofrecido 2,5 millones de euros para hacerse con sus servivios.

Existen, sin embargo, dos problemas importantes: el Espanyol ofrece más dinero por su pase (tres fijos y hasta 4,5 con objetivos) y el Rayo Vallecano ha comunicado a sus agentes que no lo quiere vender. Es decir, que Dimitrievski no abandonará Vallecas si alguien no abona la cantidad fijada en su cláusula de rescisión. Esto es, seis kilos.

Dimitrievski, quien tiene pasaporte español y contrato hasta 2022 con los franjirrojos, llegó al Rayo el pasado verano procediente del Nástic y a cambio de 900.000 euros.