Tanteo a la baja del Barcelona por Junior

El próximo martes 23 Junior Firpo tiene fecha para regresar a los entrenamientos del Betis. Su salida, en contra de lo que pueda parecer, no es inminente, aunque el interés del F.C.Barcelona sí que es real. Lo que pasa es que el conjunto culé no acaba de ir de verdad a por el internacional sub 21, reciente campeón de Europa.



20 millones, con pluses incluidos y abonada en varios plazos. Además, desde la ciudad condal insisten en abaratar el fichaje con jugadores, algunos de los cuales no quieren venir, no interesan o no están dispuestos a formar parte del trato, al menos que se negocie su situación al margen de la operación por el hispano-dominicano. La oferta del conjunto culé no llega a los, con pluses incluidos y abonada en varios plazos. Además, desde la ciudad condal insisten en abaratar el fichaje con jugadores, algunos de los cuales no quieren venir, no interesan o no están dispuestos a formar parte del trato, al menos que se negocie su situación al margen de la operación por el hispano-dominicano. Nombres como los de Cucurella, que acaba de ser recomprado por el Barcelona, Miranda, un jugador que gusta mucho en el Betis, equipo del que salió, o Rafinha, la opción número uno el verano pasado antes de que llegase Giovani Lo Celso, han aparecido en una hipotética lista de jugadores que el Barcelona incluiría en la operación, pero el Betis por menos de 30 millones no empieza a negociar. El jugador, por su parte, tampoco está presionando para irse, aunque es consciente de su atractivo en el mercado. Al margen de la del Barça, el club maneja una propuesta. Sea como fuere, en el club quieren acelerar esta operación para garantizarse 'cash' con el que cerrar ya de una vez por toda a Borja Iglesias, que empieza a impacientarse.