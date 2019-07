Moubandje: "El Betis y el Valencia me querían"

El Real Betis ha fichado a un futbolista que puede actuar como lateral zurdo, el versátil Alfonso Pedraza (23), pero no es descatable que vaya a llegar a Heliópolis un jugador más para el flanco izquierdo de la zaga. Sobre todo, en el caso de cerrarse la posible marcha de un Junior Firpo a quien pretende, entre otros, el FC Barcelona.

El mismo, sin embargo, no será François Moubandje (29), pese a que, como ha dicho él mismo, le había llegado el interés del club heliopolitano. "Me tomé un tiempo para meditar sobre algunas de las ofertas interesantes que tenía desde España, Francia y Escocia, y me di hasta mediados de julio para tomar una decisión (...) Yo hablé con Nantes o Saint-Étienne, pero, además, en España el Valencia y el Betis estaban interesados... pero necesitaban un poco más de tiempo y yo, junto a mi familia, le había puesto una fecha límite a mi decisión", ha declarado el futbolista, de origen camerunés e internacional con Suiza.

¿Le diría el Betis a Moubandje que esperase un poco, por si terminaba saliendo Junior? Siendo así o no, el caso es que el zaguero (también se puede desempeñar como central), tras acabar contrato con el Toulouse, ha terminado comprometiéndose con el Dinamo de Zagreb. Al campeón de Croacia lo entrena, curiosamente, un exbético, Nenad Bjeliça.