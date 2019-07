Sergi Gómez y Roque Mesa no lo ven claro

No lo esperaban. A Sergi Gómez y Roque Mesa, fichados en propiedad por el Sevilla FC hace sólo un año, les ha cogido por sorpresa la decisión de Monchi -y Lopetegui- de no contar con sus servicios durante la 19/20, pues el de San Fernando invitó a ambos, hace ya varias semanas, a que aceptasen alguna de las ofertas que reciban en la presente ventana de transferencias.



Seguramente, acabarán saliendo, pues es el deseo del club nervionense y queda muchísimo verano por delante, pero desde el entorno de ambos no descartan a ED incluso que ambos terminen quedándose en la disciplina blanquirroja, dado que hasta el momento no han recibido ninguna propuesta interesante. Y tampoco se trata de dos descartes al uso.



Al central catalán, quien llegó a ser citado por Luis Enrique durante la 18/19 para la selección española, se le relaciona con el Atalanta y, desde este viernes, con el Espanyol, pero ni los italianos llegan a lo que exige el Sevilla FC ni los pericos han elegido aún con quién desean reemplazar a Mario Hermoso.



A Luis Fernando Muriel, eso sí, le gustaría tener a Sergi Gómez de nuevo compañero, en el equipo italiano. "Leí los periódicos. Sólo puedo decir que es un buen chico y un gran jugador. Es fuerte de cabeza, en el juego aéreo, en el uno contra uno e incluso hábil con los pies. Él nos podría ayudar", ha indicado el colombiano a L'Eco de Bérgamo.



En el caso de Roque Mesa, el mayor escollo se encuentra en sus honorarios, pues ya arribó a Nervión desde Inglaterra con un salario importante y el club que desee ficharle, además de un traspaso, debería hacer números para abonar al canario, de 30 años, lo que exige.



Mientras, el ex de Las Palmas ha dejado entrever en sus redes sociales que se encuentra muy motivado y que no va a dejar de trabajar, pese a que se le coloca fuera del Sevilla. Convencer a Lopetegui y seguir en el Sevilla está en la mente de ambos.





Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, anda. Si no puedes andar, entonces repta. Pero hagas lo que hagas nunca pares de seguir adelante. – Martin Luther King #metalidad #gladiador #rm7 pic.twitter.com/C3K8EqD9W9 — Roque Mesa (@RoqueM26) July 19, 2019