El PSV busca recambio para Bergwijn... por si acaso

El PSV se huelen que les va a resultar muy complicado retener a Steven Bergwijn, en quien el Sevilla FC está vivamente interesado, por lo que su secretaría técnica, según informan desde Holanda, ya está rastreando el mercado en busca de un posible sustituto de nivel.

De hecho, el club de Eindhoven ha mostrado interés por Steven Berghuis, zurdo que se desenvuelve por la derecha en el ataque del Feyennord (de un perfil similar al de Robben). Su director deportivo, sin embargo, le ha cerrado la puerta de salida. "Hemos tomado la determinación de no ponerle a la venta y él está totalmente implicado. ¿Su precio? No puedo hablar de eso, porque no se va a tender nada", ha indicado Sjaak Trost en FOX Sports, ante el anunciado interés del PSV en su futbolista.

En cualquier caso, la noticia es que los dueños del pase de Bergwijn le están buscando sustituto... por si acaso.