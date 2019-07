Suben y bajan, para Lopetegui

Las pretemporadas están para eso: para detectar carencias y debilidades, para probar sistemas y jugadores, para descartar y, en ocasiones, para readmitir a algún descartado. Es el caso de Nolito, uno de los que ganan enteros para Julen Lopetegui.

SUBEN

1. Nolito. Es la gran sorpresa del verano. Fino, enchufado tras pérdida, participativo, generoso y con gol. El sanluqueño, que ahora mismo sería titular, sigue haciendo méritos para que le devuelvan la llave de su taquilla y forme parte del Sevilla 19/20.

2. Jordán. Como interior, ofrece muchas prestaciones. Ayuda a sacarla jugada, sale a la presión, las ganas por alto y ejecuta con fuerza y precisión las acciones a balón parado. Y, además, a la espera de la llegada de otro pivote (Gudelj, seguramente), ha demostrado que, si es necesario, también puede jugar por delante de la defensa.

3. Ocampos. Será el Vitolo o el Morales de Lopetegui. Por la derecha o por izquierda, el argentino demuestra que es incisivo en carrera, que lee bien las subidas de los laterales y que tiene un magnífico centro. Es, por otra parte, peleón, lo que ayuda mucho al equipo tras las pérdidas, tanto para recuperarla como en las transiciones defensivas.

4. Pozo. A priori, no iba a tener sitio, pero empieza a ponerlo en duda, merced a su buen rendimiento. Lopetegui le dio ante el Liverpool unos cuantos minutos y nos los desaprovechó. No sólo por el gol: desde que entró, generó peligro entre la zaga 'red'. Al alza.

5. Corchia. Otro que iba a salir y que, de momento, le ha ganado la partida a Aleix. El técnico vasco quiere seguir viéndolo y, a día de hoy, cuenta con opciones de quedarse. A Monchi, además, siempre le ha gustado. No en vano, Arias lo fichó con informes suyos.



BAJAN

1. Gnangon. Se borró de manera absurda, cuando tenía la opción de mostrarle al entrenador que puede serle útil incluso en otra posición. Se está jugando un dorsal con un Sergi Gómez que, eso sí, aún no ha podido hacerle competencia, por unos molestias. Si no espabila, el francés saldrá cedido.

2. Dabbur. La demostración de que no se puede fichar con tanta antelación, sin conocer cuál será el técnico y cómo jugará. El israelí es un excelente futbolista, pero no el ideal para el 4-3-3 de Lopetegui. Ni como punta ni como extremo, pues le va mejor junto a un '9' y moviéndose dentro-fuera. De momento, no halla su sitio.

3. Franco Vázquez. Otro al que el sistema no le ayuda. El 'Mudo' brilla más cuando está cerca del área, pero no es ni punta ni extremo, por lo que debe desempeñarse como interior, sin tener ese ida y vuelta que se requiere para dicho rol. Le sobra talento, no obstante, y tendrá sus momentos, si sigue.

4. Simon Kjaer. Entró tras el descanso y salió del campo al rato. Mostró problemas en la salida y en el perfil perfil zurdo. En el club, donde cuesta asumir su ficha, esperan una buena oferta para traspasarle. Wöber debería acabar ganándole la partida.

5. Banega. Su talento es indiscutible, pero se le vio excesivamente alterado y Óliver Torres llega desde atrás empujando fuerte. De no haber sido un amistoso, podría haber terminado en la ducha ante el Liverpool. Debe centrarse, para ser de nuevo un líder.