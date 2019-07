La salida de Pep Segura del Barça, clave en el fichaje de Junior

Publicaban este pasado miércoles desde Italia que el Barcelona había subido su oferta por Junior hasta los 27 millones, una cantidad cercana a lo que está pidiendo el Betis por el campeón de Europa sub 21.

Sin embargo, ESTADIO puede confirmar que esa propuesta no se ha producido y, de momento, no parece que se vaya a producir de forma inmediata. La situación no se ha movido un ápice. El Barcelona se ha plantado en los 20 millones y el Betis reclama 30 para empezar a negociar.

Pero esta situación podría desbloquearse la próxima semana con la figura del mánager general del Barcelona, Pep Segura, como figura más destacada en este culebrón.

Se da la circunstancia de que el máximo responsable deportivo de la entidad tiene planeado presentar su renuncia si, como todo apunta, se termina concretando la llegada de Kluivert a Can Barça, para hacerse cargo del fútbol base, una parcela que hasta ahora dependía directamente de Segura.

El alto ejecutivo no está de acuerdo con esta limitación de sus funciones y entiende que su posición quedaría muy debilitada, más aún después de la dimisión del vicepresidente Jordi Mestre, su principal valedor en la comisión deportiva azulgrana.

Segura mantiene importantes diferencia con varios miembros de la directiva del club y es, a todas luces, el miembro del órgano rector culé más crítico con el técnico, Ernesto Valverde. De hecho, Segura era partidario de relevarlo este verano, tras el fracaso del equipo en Champions y Copa el pasado año.

Es esta relación que mantiene con el técnico la que ha provocado también cierto malestar en el seno de la entidad. Bartomeu ratificó al extremeño e incluso pretendía darle una mayor cuota de responsabilidad en la planificación deportiva, ahora muy limitada por su enfrentamiento con Segura.

Por tanto, con su salida del club, Valverde pasará a ganar más peso en la toma de decisiones del club y no hay que olvidar que el que más interés ha puesto en fichar a Junior es el técnico.

Por ello, la salida de Pep Segura del Barça, que se espera para los próximos días, podría ser la clave para avanzar en el fichaje por Junior. Valverde está dispuesto a presionar para que el Barça suba la puja al menos hasta los 25 millones.

Por debajo de esa cifra el Betis en ningún caso dejará salir a un jugador como Junior, que, por otro lado, tampoco está presionando para salir.