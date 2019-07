El desengaño de Lopetegui con Gnagnon y las opciones de Sergi

Cuando Julen Lopetegui se hizo cargo del Sevilla el pasado 4 de julio contaba con Joris Gnagnon. Así se lo hizo saber en los primeros días de la pretemporada en una conversación personal. Tres semanas después, el zaguero está en la puerta de salida, ya que su forma de trabajar no ha convencido al entrenador.

Así las cosas, en el club escuchan ofertas por él un año después de realizar una fuerte inversión por el ex del Rennes, un jugador que llegaba con el cartel de internacional sub 21 francés y un gran futuro, pero no que en Nervión no ha sabido explotar sus condiciones.

Hasta tal punto ha llegado el desengaño, que Lopetegui decidió dejarlo fuera de la lista para el 'stage' en Alemania mientras que sí viajaban a territorio teutón jugadores como Kjaer, Corchia, Nolito o Sergi Gómez, que también son transferibles.

En el caso del ex del Celta, su situación podría cambiar después de los últimos acontecimientos. Tienen sitio fijo en el plantel Carriço, Diego Carlos, Koundé y Wöber, que no jugó la Opel Cup por una sobrecarga muscular. Lopetegui contaba con Gnagnon como quinta opción, pero ese lugar lo podría ocupar Sergi Gómez.

Dependerá del entrenador y también del mercado. Por ahora no ha llegado una oferta suficiente para que el internacional español sea traspasado. El Atalanta lo quiere, pero tendrá que subir su puja para conseguir el traspaso.

En la Opel Cup Sergi ya tuvo sus primeros minutos de la pretemporada después de haber superado unos problemas físicos y ha comenzado a entrar en la dinámica del equipo.