Las piezas para rematar el proyecto

Todavía restan más de cinco semanas de mercado. Tiempo de sobra para que el ilusionante proyecto 19/20 del Betis, con Nabil Fekir como rutilante estrella, se complete con piezas igualmente reseñables. Por ahora, los verdiblancos han reclutado al guardameta Dani Martín, el carrilero zurdo Pedraza, el delantero Juanmi y el citado atacante franco-argelino, amén de la compra ya concretada durante la 18/19 de Lo Celso y Emerson, acelerando últimamente en una 'operación salida' que tiene una decena de nombres confirmados: los traspasados Pau López, Sergio León, Boudebouz, Inui y Brasanac; los cedidos Aitor Ruibal y Julio Gracia; los rescindidos Tosca y Álex Alegría; y Jesé, que terminó su préstamo y volvió al PSG.

Ahora, los esfuerzos se centran en la contratación del 'killer' que se escapó en la anterior ventana de transferencias, operación que acumulará la mayor parte de la partida presupuestaria de aquí al 2 de septiembre, conformada tanto con lo que hay ahora mismo en caja y con lo que se recaude con las próximas ventas. Borja Iglesias continúa siendo la prioridad, pese a que el Espanyol no cede en sus pretensiones (los 28 kilos de su cláusula de rescisión) ni da más facilidades de pago que recibir el 70% en un primer pago y dejar el resto para dentro de unos meses. Es por ello que desde la planta noble del Benito Villamarín han activado alternativas de un nivel igualmente alto (Milik, Mata) y de un perfil similar: por encima del 1,85 para mejorar el juego aéreo y el rol de referencia, que potenciaría no sólo el remate, sino el juego de espaldas para brindar segundas acciones a sus compañeros.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, únicamente vendrá un delantero, sopena de que Loren pueda marcharse cedido a la postre a otro equipo de Primera división. La primera idea era que llegara un punta de otro corte, joven y con altas posibilidades de revalorización (el 'Cucho' Hernández, lesionado de cierta importancia según filtran desde Inglaterra), pero Rubi entiende que ese papel le corresponde a Fekir dentro de su 1-4-3-3 predilecto, donde caería a una banda, aunque con total libertad, acompañando al '9' que se reclute y a otro descolgado. En ese abanico, el de Vilasar de Mar cree que el equipo verdiblanco está cubierto con Juanmi, Joaquín, Lainez, Tello, el propio ex lionés y hasta Canales. Con el 1-4-4-2 romboidal, Nabil ocuparía el extremo más cercano a la doble punta.

Sea como fuere, como ya se explicó en estas páginas, la hoja de ruta marca un puñado de bajas más (Lo Celso, Junior, Narváez y Francis prácticamente seguros, sin descartar a Loren o Camarasa), estando sobre la mesa la posibilidad de alguna 'fuga' sorpresa, por lo que la secretaría técnica ha elaborado un dossier de alternativas con las que, en la mayoría de los casos, ya han existido contactos incipientes para que las espaldas continúen bien cubiertas. Volviendo al capítulo de salidas, la de Gio se antoja inminente y necesaria. La presión de clubes muy pudientes, no sólo el Tottenham, y la necesidad de ajustar el tope salarial y de gasto de la plantilla impedirán, salvo milagro, la coexistencia del argentino con Fekir.

Por el primero llegará alguien diferente: un pivote que le ponga las cosas difíciles a Javi García. Ahí, Rubi ha probado satisfactoriamente a William Carvalho, pero el míster no quiere ceñirse a que sus únicas opciones sean el luso-angoleño y Guardado, a los que ve más dotados para escoltar a un '5' más puro (gustan Guido Rodríguez y Sander Berge), compitiendo con Canales, Kaptoum y Camarasa (si se quedan los dos últimos). Además, si sale al final Junior, llegaría otro lateral izquierdo.

Dani Martín está aprobando

Su continuidad no está condicionada a su rendimiento. No en vano, el Betis ha pagado una cantidad importante por él (cuatro millones fijos y un quinto en variables), desconocido para el gran público, pese a la recomendación de un miembro del 'staff' de Rubi (que lo ha tenido en el Sporting) y su reciente campeonato de Europa sub 21. Con todo, Rubi no descartó la llegada de un tercer portero: "Hemos incorporado a Dani Martín y tenemos la parcela cerrada. Además, tenemos a disposición al guardameta del filial como tercera opción. ¿Ochoa? Es una situación que podría contemplarse más adelante, cuando saquemos conclusiones de la pretemporada. A día de hoy estamos contentos con lo que tenemos".