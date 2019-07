Mandi: "No nos damos cuenta del jugador que hemos traído"

Ambos nacieron en terrirorio francés, aunque sus familias eran oriundas, como tantas otras en el país vecino, de Argelia, una de sus antiguas colonias. Cuatro horas de camino y casi dos años separan la llegada al mundo de Aïssa Mandi (Châlons-en-Champagne, 22-10-1991) y Nabil Fekir (Lyon, 18-07-1993), que dieron el salto con la misma edad (20) a la Ligue 1 desde los filiales del Stade de Reims y el Olympique Lyonnais, respectivamente, suficiente distancia para que no hayan coincidido ni trabado amistad hasta la fecha.

Encima, el central y lateral derecho se decidió enseguida por la selección de sus ancestros, 'Los zorros del desierto', con la que acaba de proclamarse campeón de la Copa de África. Por su parte, el atacante se inició en la internacionalidad con la sub 21 de Francia y se hizo fijo con los mayores a las órdenes de Didier Deschamps, proclamándose el año pasado campeón del mundo en Rusia 2018, convirtiéndose en el jugador número 12 de los 'bleus'.

En unos pocos días, coincidirán en el vestuario de Heliópolis, tras más de un lustro cruzándose en los campos galos. Mandi, que apura estos días sus vacaciones en tierras magrebíes con su familia, atendió amablemente la llamada de ESTADIO Deportivo para hablar de su compatriota, hacia el que se deshizo en elogios, destacando también el buen ojo y la mejor gestión de los dirigentes para convencer y contratar al mediapunta.

"No lo conozco personalmente, pero sí a un jugador que lo ha tratado desde pequeño y me ha dicho que es una muy buena persona, que es fácil convivir con él. Dentro del grupo, se trata de un chico tranquilo y tímido que no crea ningún problema. Voy a tratar de ayudarle a que se integre rápidamente para que él pueda dar su mejor nivel lo más pronto posible", asevera Aïssa, que no oculta que Fekir es una de sus debilidades balompédicas: "A mí me encanta este fichaje. Creo que no nos damos cuenta del tipo de jugador que hemos traído al Betis. Para mí, es un futbolista 'top', 'top', 'top'. Siempre sigo la Ligue 1 y él es uno de los mejores de Francia. Tenerlo con nosotros es todo un lujo. Además, es un jugador muy polivalente, pues puede actuar como mediapunta, junto al delantero, escorado a la derecha y, si es necesario, en el medio centro. Es muy completo y, dentro del campo, tiene mucho carácter. Me refiero a que, si el equipo está mal y no le están saliendo bien las cosas, Nabil puede ser el líder en fase ofensiva que necesitamos y meter al grupo en el camino correcto de nuevo. Es, repito, un muy buen jugador. La afición y la plantilla tenemos que estar muy contentos de tenerlo con nosotros".

Se desprende de las palabras del defensor que no consideraba fácil este verano, sin participación en competiciones europeas, repetir lo del año pasado con Lo Celso, Carvalho o Canales, pero así ha sido: "Hay que felicitar a la dirección del Betis, porque no es fácil atraer a un 'crack' de este tipo. Le doy la enhorabuena a Haro, Catalán y Alexis por el trabajo que han hecho, porque la verdad es que tener a Fekir en el Betis es impresionante".

"Con este fichaje, creo que vamos a subir el nivel del equipo aún más. Para mí, de todas formas, el nivel ya era muy alto, pero, con este tipo de jugadores, que hace apenas un año ha ganado la Copa del Mundo, lo será más. Fekir va a funcionar seguro en el Betis. Espero y deseo que así sea", concluye.