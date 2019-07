Fernando se lo esperaba más difícil

Fernando ha caído de pie en el Sevilla. Desde el primer día se ha convertido en una pieza importante del esquema de Lopetegui y apunta a ser uno de los fijos del vasco en el once nervionense. El jugador brasileño incluso se lo esperaba más difícil. "Han sido muy buenas estas semanas, estamos trabajando bien, continuamos trabajando y estoy muy contento. Esperaba que fuese un poco más difícil la adaptación, pero no, todos los jugadores son muy buenos compañeros y me encanta, estoy muy contento. Fue muy fácil adaptarme porque todos te ayudan", ha indicado a los medios oficiales.

En el Sevilla ha encontrado viejos conocidos, como Navas y Nolito: "Son muy buenos compañeros, he trabajado con ellos en el City y estoy muy contento de estar aquí con ellos. Nolito sigue igual, siempre con bromas, y Navas lo mismo, no ha cambiado. Son muy buenos compañeros".

Elogios tiene también para todos sus compañeros en la medular. "Gudelj es muy buen jugador, esperamos que aquí lo haga tan bien como en el resto de equipos y que nos ayude; Banega tiene mucho talento, me gusta mucho jugar con él; Franco Vázquez también tiene mucho talento con el balón, es difícil quitárselo; Joan Jordán es muy bueno, la verdad es que todos tienen mucho talento. Óliver pasa muy bien también... La verdad es que el Sevilla FC tiene muy buen equipo", indica.

El brasileño tiene claro que la camiseta titular habrá que trabajarla. "La exigencia en el Sevilla FC es muy alta y voy a trabajar mucho todos los días para estar al nivel que el Sevilla FC necesita. Voy a trabajar mucho para ganarme la titularidad", asegura.

Fernando también explica cómo es la filosofía de Lopetegui: "Es muy claro, tenemos que tener el balón lo máximo posible y llegar lo más rápido posible. Y cuando perdemos el balón, cerrar rápido también".

Las victorias están ayudando a afianzar las ideas: "Hemos ganado cinco partidos, aunque sean amistosos, siempre hay que ganar, pero necesitamos ganar más para tener confianza. Es muy pronto para competir, hay que trabajar mucho más, pero ya se ve una idea muy buena".

En cuanto a la filosofía del propio Fernando, también es muy clara: "Ganar partidos. Estos que hemos jugado lo hemos hecho bien, he estado cómodo con mis compañeros y hay que continuar trabajando para ayudar al equipo. Me encuentro muy cómodo, es en la posición en la que siempre he jugado aunque, sea donde sea, siempre espero hacer lo mejor para ayudar al equipo. Tenemos que ganar el máximo de partidos posibles. Y en eso nos tenemos que concentrar".

Especialmente, Fernando está deseando debutar en el Sánchez-Pizjuán: "Ahí ha sido siempre muy difícil jugar y tenemos que continuar así, ahora yo con la camiseta del Sevilla FC. Tenemos que ser fuertes en casa y ganar partidos, porque mi objetivo es ganar los máximos posibles. Voy a trabajar mucho, dar de mí lo máximo para que la afición tenga el mejor año posible".