Dabbur: "Esto es otro nivel y espero poder dar mi máximo aquí en el Sevilla"

Munas Dabbur es una de las caras nuevas que presenta el Sevilla en la pretemporada 2019/2020. Pese a que estaba fichado desde el mes de enero, el delantero israelí no se ha puesto el escudo del Sevilla hasta este verano. El ya sevillista ha repasado cómo están siendo sus primeras semanas en el club y en el vestuario. "Son muy buenas las sensaciones y estoy muy a gusto con el grupo. Es otro nivel y espero poder dar mi máximo aquí en el Sevilla. Honestamente no me he llevado ninguna sorpresa. Sabía que venía a un club grande y conocía el nivel de los jugadores. El grupo es bastante bueno y no me sorprende, pero estoy muy contento de poder compartir vestuario con estos jugadores", ha dicho desde la concentración en Alemania para los medios del club nervionense.

Acostumbrado a jugar en el centro del ataque, Lopetegui le está probando este verano partiendo desde la banda izquierda. "No es una posición en la que haya jugado antes, pero como delantero tengo que adaptarme y estoy feliz porque creo que salió bastante bien. En este sistema veo que también puedo jugar ahí", reconoce el israelí.

Sus objetivos con el Sevilla: "Creo que llego en el mejor momento tras dos buenas temporadas en Austria, pero creo que aún no he mostrado mi mejor versión y para hacerlo tengo que trabajar más y seguir mejorando. La liga suiza y la austriaca son distintas, otro nivel con todo el respeto. No es fácil y es cierto que fui máximo goleador. No estoy pensando ahora en volver a conseguirlo aquí, sino en centrarme, trabajar duro para el equipo y hacer goles, pero primero quiero adaptarme. Los objetivos son convertirme lo antes posible en un jugador importante aquí, ayudar al equipo, marcar goles y si puede ser conseguir algún título".

El hándicap del idioma: "Me llevo bien con todos, aunque es cierto que estoy intentando adaptarme con el idioma y por eso me entiendo mejor con Ben Yedder y Munir, que también hablan árabe, o De Jong y Wöber que hablan inglés. De todas formas, también estoy integrándome bien con el resto".

Así se define como jugador: "No me gusta hablar de mí, pero si tengo que definirme como delantero, diría que puedo jugar solo o como segundo punta, un atacante que busca siempre el remate y al que también le gusta crear ocasiones para los compañeros".

Su compañero de ataque De Jong: "Es otro tipo de delantero, más grande y con juego de espaldas y calidad en el juego aéreo. Es diferente a mí, pero me gusta su juego y podemos compenetrarnos muy bien".

Ben Yedder: "No le conocía antes de venir aquí pero le seguía mucho y tiene calidad, juega con o sin balón y genera mucho peligro frente a la portería".

Carlos Fernández: "Sólo hemos entrenado juntos varias veces pero tiene mucha calidad en la pierna izquierda, tiene mucho potencial y estoy deseando seguir jugando y entrenando con él".

El estilo de Lopetegui: "Como delanteros estamos contentos de jugar con tanta gente arriba porque hay muchas opciones para combinar. Estamos aprendiendo el sistema, trabajando duro y como delantero estos sistemas te dan más opciones de estar cerca del área y generar más ocasiones de gol".

Diferencias con respecto al Salzburgo: "Vengo de un club en el que se jugaba con intensidad alta, pero hay diferencia. Aquí lo es un poco más, pero destacaría sobre todo la calidad de los compañeros porque es increíble y te permite aprender algo cada día".

Su español y las ganas de debutar en el Sánchez-Pizjuán: "Cuando estuve viendo el partido de Copa contra el Athletic escuché el himno y es increíble. Para decir algo en español quizás sea demasiado pronto, pero me atrevo con un vamos mi Sevilla y muchas gracias".