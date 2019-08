¿Qué dice el 'Big Data' de Bergwijn?

El 'Big Data' se ha puesto de moda este verano, aunque en realidad se trata de una herramienta que lleva ya tiempo implantada en las direcciones deportivas de infinidad de clubes. Y no iba a ser menos Monchi, que como él mismo ha reconocido, se sirve de una tecnología que ha revolucionado su profesión.

"Es el futuro del fútbol. No porque vayas a comprar un jugador en función de los datos, sino porque te acorta el espacio de riesgo. A través de los patrones vamos a adelantarnos al precio del jugador. Con ello podemos ver cuándo está en el valor más alto para poder venderlo o cuándo hay jugadores que están por debajo de su precio para poder comprarlos", explicó el de San Fernando hace unos meses, poco antes de certificar su regreso a Nervión, en una entrevista concedida a EPC Tracker.

Como bien recalca, el seguimiento individualizado es luego el que le lleva a lanzarse a por un jugador. Pero en el caso de Steven Bergwijn, no cabe duda de que el 'Big Data' respalda su deseo de convertir al extremo holandés en la pincelada final de ese cuadro que viene dibujando durante todo el verano.

Las comparaciones son odiosas y cuando está de por medio Leo Messi, pueden ser hasta perjudiciales. Pero estadísticamente hablando, Monchi ha puesto sus ojos en uno de los mayores talentos del fútbol europeo, como corrobora el hecho de que se trate del futbolista menor de 23 años que mayor índice de semejanzas guarda con el crack argentino del Barcelona.

Eso es lo que revela el estudio realizado el pasado mes de mayo por la consultora Driblab, a petición de TV3, basado en una base de datos de más de 71.600 jugadores, 2.300 equipos y 73.000 partidos. En base a ellos, la citada empresa tomó como referencia doce decisivos aspectos: la participación en el juego, los goles anotados por remates realizados, los goles esperados por partido, los remates realizados, los toques del balón en área rival, el porcentaje de acierto de pases, los pases en el área rival, las asistencias esperadas por partido, los pases clave, las veces que el jugador pierde el balón o le es robado, la presión en la salida del balón y los remates completados.

Y una vez analizados todos los datos, resolvió que el futbolista más parecido a Messi, por su capacidad determinante en un partido, es el hoy madridista Eden Hazard, con 92,70%. El podio lo completan Mbappé (91,3%) y Agüero (91,1%), mientras que Bergwijn aparece con un 89,6% para liderar la clasificación de menores de 23 años 'aspirantes' a emular al rosarino, por delante del rumano Ianis Hagi (85,7%), también vinculado semanas atrás con el Sevilla, y los también azulgranas Ousmane Dembélé (85,2%) y Malcom (85%), en su caso en su etapa en el Girondins.

Pero, además, llama la atención que el porcentaje del atacante del PSV, de sólo 21 años, sólo es superado en el ranking general por Di María, cuarto con un 90,5%, por lo que Bergwijn sería el quinto en esta particular clasificación estadística, por delante incluso de Neymar (89,6%), Salah, el también holandés Berghuis, Iago Aspas, Dybala y Alexis Sánchez, que cierra el 'top ten'. Por ello, no es de extrañar que el PSV lo haya tasado en 40 millones. Su fichaje, en cualquier caso, no será sencillo.