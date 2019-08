Un verano para sonreír como nadie

El Sevilla no pierde este verano.

De nada sirve ser el 'Rey del verano'. Los profesionales, de hecho, recelan mucho de este tipo de condecoraciones honoríficas. Pero no es menos cierto que los triunfos siempre son motivo de alegría, aunque de poco sirvan hasta que no haya puntos y títulos en juego. Por eso, con la lógica prudencia porque el balón no ha hecho más que empezar a rodar, en Nervión tienen motivos para sonreír como pocos en este verano.

A día de hoy, no en vano, el Sevilla puede presumir de ser uno de los dos únicos equipos de LaLiga que han ganado todos sus amistosos en esta pretemporada, si bien es además el que más partidos ha disputado, de ahí que acumule más victorias que ningún otro conjunto de Primera división.

De Lopetegui a Monchi, pasando por cada uno de sus jugadores, todos los sevillistas destacan la buena marcha de una preparación que, además, se está viendo acompañada por buenos resultados y positivas sensaciones, lo que alimenta la ilusión de la afición.

De momento, son cinco los encuentros jugados, todos ellos ganados, cifra que se elevaría a seis si se contabiliza el duelo de 45 minutos disputado ante el North Texas, filial del FC Dallas. En ambos casos, los blanquirrojos se impusieron (1-2 y 1-3 respectivamente) en su 'stage' de Estados Unidos, donde también sumaron su triunfo estival de más prestigio, al derrotar al actual campeón de Europa, el Liverpool, por 1-2 (Nolito y Pozo).

Antes, en su estreno, el conjunto nervionense se impuso al Reading, de la segunda inglesa, por idéntico marcador (2-1), mientras que en Alemania ha dado un paso más al llevarse la Opel Cup con dos nuevas victorias y la portería a cero, al doblegar a Everton (1-0) y Mainz (5-0).

En total, seis triunfos en otros tantos partidos (los mismos que Eibar y Getafe, que son los que más han jugado), 14 goles a favor y cuatro en contra. Y lo que es más positivo, la sensación de que el bloque ha asimilado las ideas de Lopetegui, de presión y ataques verticales con velocidad y pocos toques.

Con los resultados en la mano, sólo el recién ascendido Granada del ex técnico sevillista Diego Martínez hace sombra a los nervionenses, pues ha vencido en sus cinco amistosos ante Reading (1-0), Real Jaén (2-0), Alcorcón (0-1), Almería (1-0) y Valladolid (2-1), encajando un sólo tanto, ayer ante los pucelanos.

Por su parte, el Celta contabilizaba hasta ayer dos victorias en sus dos únicos 'bolos', frente a Lugo (3-0) y Lille (1-0), pero la lluvia obligó a detener su encuentro ante el Union Berlín, a 20 minutos del final, cuando empataba a uno (hoy se reanudará).

Además, el Villarreal también llevaba una marcha inmaculada al derrotar a West Bromwich Albion (3-0), Levante (2-1), Augsburgo (2-6) y Colonia (1-3), pero ayer sucumbió frente al Schalke (3-1), mientras que el Valencia hizo lo propio al caer con el Brighton (2-1) tras doblegar previamente a Monaco (0-1), Sion (3-0) y Sporting de Portugal (1-2), por lo que sigue siendo el Sevilla el que más alegrías ha dado hasta la fecha a sus seguidores. Hoy, nuevo examen.