"Alguna vez nuestros caminos se volverán a cruzar". El adiós de Júnior

A mi familia bética. Con esa frase y un comunicado se ha despedido Junior Firpo del Betis, de un club que le ha lanzado al estrellato y le ha permitido fichar por uno de los equipos más potentes del mundo. En su despedida, el malagueño se ha acordado de todos, en especial de su familia y de la afición, pero también de José Juan Romero y Quique Setién, los dos que más confiaron en sus cualidades y le dieron la oportunidad.

Éste es el comunicado que Junior hizo público en sus redes sociales:

"Desde que empecé a formar parte del Betis, ésta ha sido mi casa y no sabéis cuánto os agradezco el cariño recibido en todo este tiempo. Nunca imaginé que este momento fuera a llegar tan pronto pero hoy me toca decir adiós.

Me despido siendo un afortunado. He compartido vestuario con personas maravillosas, he jugado en Europa y todos juntos hemos derrotado a los mejores equipos de España. Gracias a quienes me habéis acompañado en este camino, en especial a mi familia y a mis amigos. Ellos son los que están ahora y los que estarán después. Pero, sobre todo, son los que siempre estuvieron antes. Gracias a los tutores de la residencia, a los técnicos de cantera, a mi 'papa' José Juan Ronmero y, por supuesto, a todo el cuerpo técnico de Quique Setién.

El 12 de febrero de 2018 cumplí el sueño de debutar con las trece barras. Jamás podré olvidarlo. La noche anterior, en el hotel, fue Joaquín, quién si no, el que me advirtió que estuviera preparado por si acaso me tocaba jugar. No me lo creí, pero no se equivocaba. Jugué, ganamos 1-0 y di mi primera asistencia en LaLiga.

Alguna vez nuestros caminos se volverán a cruzar

Y yo, tenedlo claro, siempre será un bético más".

El Real Betis, por su parte, también le dedicaba las mejores palabras en su despedida, le agradecía "efusivamente su compromiso y actitud durante su trayectoria como bético" y le deseaba "la mayor de las suertes en su nueva andadura en la ciudad condal".