'Operación salida', tarea realizada

Se abrió el mercado veraniego el pasado 1 de julio y se cerrará el próximo 2 de septiembre. Será entonces cuando las plantillas queden definidas hasta que vuelva a abrirse, allá por el mes de enero. Hasta entonces, los clubes deberán afrontar la primera parte de la temporada con lo que hayan hecho en este periodo estival, en el que el Betis parece haber realizado los deberes a tiempo en materia de salidas.

Las presumibles incorporaciones de un delantero y un lateral zurdo (Borja Iglesias y Álex Moreno, los más deseados), y sin descartar alguna que otra más, son los movimientos que se esperan en Heliópolis en las próximas tres semanas. Porque las marchas de Giovani Lo Celso al Tottenham y de Víctor Camarasa al Crystal Palace, las previstas al fin y al cabo, parecen haberle puesto el punto y final al capítulo de bajas después de las de Sergio León (Levante), Jesé (vuelve al PSG tras cesión), Álex Alegría (Mallorca), Aitor Ruibal (Leganés), Tosca (Gazisehir), Pau López (Roma), Brasanac (Osasuna), Inui (Eibar), Boudebouz (Saint-Étienne) y Junior (Barcelona).

Esto, salvo que a la planta noble del Benito Villamarín lleguen ofertas sustanciosas por algún futbolista. De producirse, en cualquier caso, ya no tendrían procedencia del poderoso mercado inglés al haberse cerrado el pasado jueves. La última tentación fue la del Cardiff con Loren, que no llegó a buen puerto.

Por lo tanto, un enemigo menos con el que contar, aunque no el único...

Informaba este periódico días atrás que en la secretaría técnica verdiblanca se recela del fútbol ruso, donde, presumiblemente el Krasnodar, estaría dispuesto a pagar los 12 millones de euros que cuesta Tello (la mitad irían a las arcas del Barcelona por ser propietario de la mitad de sus derechos). El adiós del catalán no lo contemplan ni el Betis ni Rubi, aunque será el poderío ruso el que tenga la última palabra.

Francis, otro cuyo nombre también ha sonado para salir, estuvo ayer en La Coruña como uno más después de haberse llevado toda la pretemporada al margen por una lesión, y su continuidad está más cercana que otra cosa. No se puede decir lo mismo de Narváez, que ha desaparecido del equipo con el paso de la pretemporada y que no cuenta para Rubi. Saldrá.