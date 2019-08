Sarabia: "No dudé en venir al PSG"

El discurrir de la temporada y el rendimiento de los fichajes dirán si en Nervión se acaba echando de menos, o no, la decisiva aportación de Pablo Sarabia, que ha sabido convencer también a Tuchel para hacerse con una camiseta de titular en el poderoso PSG.

Todos en el Sevilla entendieron que el madrileño, traspasado por 20 millones -más de su cláusula- se decidiera a dar este paso.

"El PSG es un club de nivel top mundial y he aprovechado esta oportunidad que se me ha presentado sin dudarlo. Es extraordinario poder estar aquí. Vine por lo que representa el club y por sus ambiciones", explicó ayer, en la rueda de prensa previa al choque ante el Nimes, el ex del Getafe, que no se lo pensó dos veces ante la oferta parisina: "Los primeros contactos se produjeron a principios de verano, en junio. Tomé mi decisión antes de hablar con Bernat. Eso ayudó, pero tenía claro que quería venir aquí. Todo fue muy rápido y no lo dudé. Estoy listo para debutar en el Parque de los Príncipes con la esperanza de ser titular".

Sarabia, además, no esconde que sus grandes números como sevillista han sido un trampolín. "El año pasado fue muy exitoso con mi antiguo club y eso ha sido sin duda decisivo para mi carrera. Ahora quiero seguir integrándome bien aquí y corresponder a la confianza que me han dado. Lo importante para mí es aportar cosas al equipo", señaló.